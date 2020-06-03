【防疫抗疫基金】政府已發放逾1億元資助予藝團及藝術工作者

▲ 政府已發放逾1億元資助予藝團及藝術工作者。（經濟日報資料圖片）

港府在防疫抗疫基金下，撥出1.5億元推行「藝術文化界資助計劃」，民政事務局今日（3日）表示，截至5月底，政府已發放約1.01億元予463個藝術團體或計劃，及2,300百多人次的藝術工作者。

民政局發言人指，局方在「藝術文化界資助計劃」下委託香港藝術發展局推出5,000萬元的「藝文界支援計劃」，向1月或至6月期間受疫情影響的表演和活動提供補貼，截至昨日（2日），藝發局已向42個受藝發局年度資助的團體、363個藝發局資助及非藝發局資助的計劃或活動和737名個人藝術工作者發放資助；同時正處理約50宗非藝發局資助計劃的申請及超過2,400百宗自由工作者的申請，以期盡快發放資助。

此外，民政局早前委託香港八和會館向業界收集在1月29日至4月30日期間受影響專業粵劇表演的資料，以發放資助予相關演出的台前幕後工作人員，包括八和會員和非八和會員，並已於4月23日開始發放資助予有關從業員。

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記者：陳曉瑩