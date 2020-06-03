【新冠肺炎】調查指逾一成青年失業　三成失業青年儲蓄僅夠用4個月

▲ 有青年智庫調查顯示，逾一成受訪18至35歲青年處於失業，而逾半的失業青年認為失去工作與疫情有關。而在職青年亦正面臨放無薪假，被削減工時和減薪的問題。（資料圖片）

新冠肺炎疫情在本港持續4個多月，影響的行業生計，失業率升至10年以來高位。有青年智庫調查顯示，逾一成受訪18至35歲青年處於失業，而逾半的失業青年認為失去工作與疫情有關。而在職青年亦正面臨放無薪假，被削減工時和減薪的問題。

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MWYO青年辦公室委託中大香港亞太研究所於5月下旬進行電話訪問調查， 成功訪問509名18至34歲青年 。結果顯示，12.4%受訪青年現正失業，以從事進出口、批發及零售業成為重災區，當中55.6%失業青年認為失去工作與疫情有關。

此外，近七成失業青年認為未來3個月難以找到新工作，有31.7％估計現有積蓄只可維持4個月以下開支，團體稱情況令人關注。

在職青年方面，疫情下有 22.1％受訪者表示公司要求他們放無薪假，12.4％被削減工時，10.2%被減薪。 分別有約25%在職青年擔心，未來3個月裁員、減薪和放無薪假的情況會惡化。

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調查亦問到青年對政府的經濟支援及防疫措施的評價，早前政府為學生資助計劃下借貸的大專學生提供一次性免息延遲兩年償還貸款， 57.4%受訪者認為對紓緩年輕人失業和經濟壓力有幫助；至於財政預算案建議派發一萬元，只有 45.0％受訪者認為對他們有幫助，能夠解決燃眉之急。

對於政府的整體防疫表現，只有 23.8% 受訪者傾向正面評價，傾向負面的有65.4%受訪者。 被問到本地的感染個案相對於不少國家和地區不算多，61.9%受訪者認為是市民的功勞，25.7%青年認為政府和市民的功勞一樣大，認為政府功勞較大的僅有5.9%。

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MWYO 青年辦公室總監劉鳴煒表示，在新冠肺炎的疫情下，青年的就業情況令人關注。無論是失業、放無薪假，還是削減福利及薪金都有惡化的跡象。他認為政府的政策未能讓大部分在職青年受惠，如果更多政策措施能夠越早推出成效會越大。

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責任編輯：徐紹軒