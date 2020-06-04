【減肥大作戰】減肥不一定要節食　女生8個月減40磅：曾被售貨員嘲諷唔好受

▲ 減肥不一定要節食，而是要進食適合自己的份量。

減肥不一定要節食！本港一名女生接受尚營坊營養師的建議，8個月成功減去40磅，表示減重過程不必捱餓，並撰文分享感受。註冊營養師林漪菱表示，只要計算自己所需的熱量及配搭不同食物，就可得出適合自己的餐單。

全文如下：

大家好，我係Clara！

起初朋友同事都不屑我見營養師，話減肥自己食少啲咪減到囉。但原來減肥唔係要食少啲，而係要食適合我嘅份量☺。️由開始減重到宜家keep fit期都無捱過肚餓，屋企人仲成日話我食得多過以前，但又不斷落磅😆😆。

成功非僥倖，減磅過程的確有付出。但撫心自問又唔係好困難。而最最最開心莫過於從前成日比醫生話磅數、血壓、膽固醇全部超標，到最近一次見醫生，血壓、膽固醇全部都合格，佢唔單止讚我叻，重反問我點減㖭😂😂

後記：

當日曾被售貨員嘲諷：呢度無你碼等…箇中滋味真係唔好受。而家減咗差唔多40磅，體脂由38%減至現時21%。但我仍然感恩曾發脹嘅我，亦有幸能遇上尚營坊專業營養師Elaine的幫助，現在，我更珍惜自己，更注重身體同健康。

各位朋友，大家繼續努力啊💪🏻

戰友Clara撰文（「尚營坊」減肥會員）

營養師分享飲食貼士

大部分人一直以為減肥一定要戒飯、節食，但捱餓只會令人心情低落，影響情緒，就算成功減到少少，都會非常容易反彈！

正確方法其實只要控制油份，攝取均衡五穀、蛋白質、蔬果類食物再配合適量運動已經可以有效地減肥。

在整個減磅過程，營養師更會計算你需要的熱量及唔同種類食物的配搭，從而得出適合自己的餐單。

「尚營坊」註冊營養師 林漪菱（Elaine）

文章獲尚營坊授權轉載

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責任編輯：羅嘉欣