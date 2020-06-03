亞洲大學排名港5大學皆跌　疫情礙人才流動反助亞洲大學留人

▲ 香港科技大學在內的5間本港大學在最新的THE亞洲大學排名均低於去年。（資料圖片）

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）今日（3日）發布「亞洲大學排名2020」，本港6間上榜大學排名不進則退，5間大學排名皆下跌，躋身亞洲十大的科技大學及中文大學分別跌至第5位及第8位，僅香港大學維持排第4位。

此外，THE指新冠肺炎疫情雖阻礙全球人才流動，但預計長遠反而有利於亞洲大學留住人才，繼而提升競爭力。

排名按5大範疇包括教學（25%）、研究（30%）、引文（30%）、國際視野（7.5%）及知識轉移（7.5%），共13項指標評分，比起THE編制的世界大學排名，教學佔比低5個百分點，知識轉移高出5個百分點。今年共有30個國家及地區、共489間大學參與排名，較去年多72間。

本港繼續有6間大學上榜，3間打入亞洲十大，但除了港大穩佔第4位，去年攀升至第3位的科大，今年回落至第5位，中大亦微跌1位至第8位。其餘的城市大學、理工大學及浸會大學均有輕微跌幅，分別位列第16位、第24位及第75位。

去年首登榜首的北京清華大學，連續第2年成「亞洲一哥」，北京大學亦上升3位至第2位，超越第3位的新加坡國立大學、港大及科大；連同首度打入十大的中國科學技術大學，內地在十大共佔3席位。按國家或地區劃分，仍以日本有最多大學上榜，較去年多7間，至110間。

THE知識總監Phil Baty認為，疫情無疑對全球高等教育界帶來重大影響，或會令全球人才流動中斷，影響過往已經由亞洲流向西方國家並留在當地的人才，因此預計疫情反而會有利於亞洲大學持續提高其國際競爭力。

科大回應表示，一向視排名為參考，以助了解其表現及掌握需要完善之處，「雖然疫情為本港以至全球帶來挑戰，大學將一如既往，不斷求進，以提供優質教育及創新科研為己任。」

港大則表示，一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，確信透過實踐港大的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升其國際聲譽。

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記者：馮琪雅