空運辦公室坐椅椅背藏10公斤可卡因　市值逾1132萬海關拘捕1男子

▲ 一名61歲本地男子(中)被捕。(黃傑偉攝)

海關前日(1日)在香港國際機場貨運站抽查一批由荷蘭空運抵港，共32箱報稱為辦公室坐椅的貨物時，發現懷疑可卡因藏於組件椅背內，經點算後共檢獲10公斤懷疑可卡因，市值約1132萬元。海關隨後拘捕一名簽收貨物的本地男子，落案起訴他一項販運危險藥物罪名，案件將於明天(4日)在西九龍裁判法院提堂。

▲ 懷疑可卡因藏於椅背軟墊內。(黃傑偉攝)

海關機場貨物組人員前日抽查該批從荷蘭阿姆斯特丹空運抵港的、共32箱辦公室坐椅貨物時，透過X光機發現其中10箱狀況有異，人員拆開貨物發現有椅背軟墊藏着1公斤的可卡因，經點算後共檢獲10公斤，案件轉交由海關毒品調查科跟進。關員翌日(2日)根據送貨地址，在葵涌一個工業大廈空置單位拘捕一名簽收貨物的61歲本地男子，他報稱無業，被控以販運危險藥物，將於明日在西九龍裁判法院提堂。

▲ 海關檢獲約10公斤的懷疑可卡因。(黃傑偉攝)

海關毒品調查科高級調查主任林澤麟稱，搜獲可卡因與舊年同期比較，由約5公斤大幅上升至今年75公斤。海關指會繼續與香港郵政及各界保持聯繫，堵截毒品空運流入本港，海關呼籲販運危險藥屬嚴重罪行，一經定罪最高罰款500萬及終生監禁。

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記者：黃傑偉