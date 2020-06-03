【電梯意外】港鐵扶手電梯恐怖炒梯碎片彈出　專家：聽到「刮刮聲」要特別留意

▲ 港鐵扶手電梯恐怖炒梯碎片彈出，專家教聽到「刮刮聲」要特別留意。

乘搭扶手電梯要小心！港鐵柴灣站昨日（2日）發生「炒梯」事件，扶手電梯碎片裂開彈出，引起網民熱議。職業訓練局卓越培訓發展中心（電機業）首席教導員黃啟漢提醒，如果聽到扶手梯發出聲響，特別在梯級入口或出口聽到「刮刮聲」，最理想做法是盡快離開扶梯。

柴灣站恐怖「炒梯」事件

有網民昨日下午在Facebook群組「柴灣人柴灣事」，分享在港島線柴灣站的「炒梯」事件。由照片可見，有幾塊扶手電梯的碎片裂開彈出，最高的一級亦有焦黑情況，發生地點為柴灣港鐵A出口入閘後通往月台的扶手電梯。

有網民指涉事扶手梯最近剛進行維修，亦有人留言「隻腳攝入去都唔知點算」，樓主就認為不用攝住腳，只是遇上電梯爆開的一下已經夠「瀨嘢」。

▲ 地上有扶手電梯的碎片。（圖片來源：柴灣人柴灣事Facebook）

港鐵：外來金屬物卡住扶手電梯組件

港鐵回覆TOPick查詢，表示在昨日下午約4時半，柴灣站職員在車站控制室見到有燈號著起，顯示一條連接大堂及月台的上行扶手電梯安全裝置啟動。職員即時前往了解，發現扶手電梯上層位置有梯級及梯梳損壞，已即時將該部扶手電梯圍封，並指示乘客使用其他扶手電梯。事件中無人表示受傷。

事後港鐵職員與承辦商檢查及維修期間，發現不屬於扶手電梯的外來金屬物，相信事發時該金屬物卡住扶手電梯的組件，啟動了扶手電梯的安全裝置，令扶手電梯停止運作。

專家：3毫米硬物足以誘發炒級意外

TOPick曾訪問職業訓練局卓越培訓發展中心（電機業）首席教導員黃啟漢，他表示，港鐵偶有乘客攜帶大型行李搭電梯，如行李箱、嬰兒車等，或有小型零件掉落，就有機會卡住梯梳，令梯級系統無法正常運轉。

他強調，只需要細小到3至4毫米的硬物，就足以誘發炒級意外。基於港鐵扶梯的運行速度一般比商場扶梯快，黃啟漢指一旦遇事，即使途人即時按下緊急煞停掣，電梯也需要小量緩衝時間，結果很多時會造成兩、三組梯級炒在一起，看起來情況嚴重。

黃啟漢提醒市民，若途經的扶手梯發出聲響，特別是在梯級入口或出口聽到「刮刮聲」，就要特別留意，最理想是盡快離開扶梯，並通知電梯管理者，例如是商場管理員或港鐵職員；而機構亦要加強巡查，避免意外發生，也要呼籲攜帶大件行李的乘客，改乘升降機。

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責任編輯：徐穎彤