【推廣閱讀】屯門仁愛堂陳黃淑芳紀念中學翻新圖書館變誠品　文青風設計彷如置身Cafe

▲ 屯門區仁愛堂陳黃淑芳紀念中學翻新圖書館，打造成文青風書店，令學生愛上閱讀。

紙本書愈來愈少人看，尤其年青人，為了推廣閱讀，本港有中學將有30多年歷史的圖書館翻新，找來設計師打造充滿文青風的圖書館，置身在內如Cafe，更有多處打卡位，吸引學生逗留圖書館，從而發掘閱讀的樂趣。

全新文青風圖書館

位於屯門的仁愛堂陳黃淑芳紀念中學，於去年暑假期間，校內「陳黃圖書館」進行了翻新工程，於11月完工並重新投入服務。新設計裝修的圖書館設計以簡約、舒適、大自然樹木顏色為主調，書架、書桌、自修室區、借書區都是用了大地色、白色配不同深淺綠色，加上善用窗邊採光及襯上山色風景，充滿大自然氣氛，不失文青格調。

▲ 閱讀區用了綠色地墊彷草地設計。（圖片︰仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 facebook）

設計師為校園注入美學

仁愛堂陳黃淑芳紀念中學校長劉碧珊表示學校有30多年歷史，以往的圖書館設計都是舊式，四面都是牆，來圖書館的學生人數不多，希望藉翻新圖書館吸引現今學生多閱讀。校長非常滿意新圖書館，不禁表示「靚到嘩一聲」，真的多了很多學生來圖書館。

校方找來設計師翻新圖書館，將美學概念融入校園，用了很多曲線弧度象徵「漣漪」及「樹冠」。在走廊改了大窗戶，讓學生走在長廊可以看到圖書館內部全景，被吸引入來。圖書館設有閱讀區、自修室區、小組討論區、借還書籍櫃枱、收納空間，亦可放置所有藏書，美觀之餘，實用度亦高。

▲ 圖書館用了earth tone木色配不同深淺的綠色。（圖片︰仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 facebook）

此外，圖書館有一角開僻了一間課室「多媒體學習室」，設計一樣很美，層層楷級放在七彩坐墊，如小型戲院，希望融合資訊科技及影音設備，進一步提升學生學習興趣及效能。

▲ 多媒體學習室如電影院。（圖片︰仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 facebook）

校友大讚讀書更醒神

校方在facebook專頁發布帖文，展示了新圖書館，當中校友網民大讚並表示非常羨慕，表示︰「比起三十年前真係靚好多，依家做學生真幸福」、「好靚，讀書更醒神」、「好想返去參觀」等。

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責任編輯︰王明芳