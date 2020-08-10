【TOPick診症室】小朋友單車意外撞甩牙　劉思樂醫生拆解牙齒創傷急救方法

▲ 口腔頜面外科專科醫生劉思樂解釋牙齒創傷的急救方法。（黃建輝攝）

不少兒童在玩樂的時都難免會有碰撞的時候，有一名男童在踩單車的時候，不小心跌倒並撞至口腔出現創傷。口腔頜面外科專科醫生劉思樂表示，牙齒創傷的黃金治療期是兩小時，在這個時間內接受治療的成功癒合率是最高。

▲ 劉思樂指，牙齒創傷的黃金治療期是兩小時。（黃建輝攝）

劉思樂接受TOPick專訪時指出，常見的口腔及牙齒創傷包括撞甩牙齒、撞崩牙齒，或者是牙齒移位；另亦包括導致牙齒周邊軟組織創傷及牙槽骨骨折。

▲ 小朋友在踩單車時因意外導致上顎一隻門牙被撞甩。（受訪者提供）

有一名小朋友在踩單車時因「炒車」而令面部撞向地面，導致上顎其中一隻門牙被撞甩、一隻牙齒被撞至移位；其牙槽骨亦出現骨折的情況，而上下的咀唇亦被牙齒「插穿」。牙醫為他做手術及種牙，先將咀唇的傷口縫合，再利用鐵線將已移位的牙齒固定，並為他安裝一隻臨時假牙，以便他日常進食。

▲ （受訪者提供）

如果家長遇到類似的問題應如何處理？劉思樂提醒家長，在處理口腔創傷問題時要比較小心，如果小朋友因跌倒而撞甩牙齒，應先安慰小朋友的情緒，讓他們咬著一些乾淨的紗布或毛巾，並立即拾回牙齒，然後求醫：

通常小朋友會覺得好痛、甚至會大哭等，家長應先安慰小朋友的情緒，然後拿一些乾淨的紗布或毛巾先讓他咬住。如果身邊有生理鹽水、冰冷的牛奶或是隱形眼鏡的鹽水，可以沖洗那隻牙齒或是用水浸著它，然後立即帶著牙齒，尋求牙齒協助

他指出，如撞甩的牙齒是恆齒，家長應先清潔那隻牙齒，再將它放回牙糟，而乳齒則不需要。此外，家長亦或將牙齒浸在生理鹽水或牛奶中，再向牙醫求助。他提醒，因牙齒表面有活細胞, 如果離開口腔太長時間，可能會失去部分細胞，因此治療撞甩牙齒的黃金時間是2小時。

▲ 傷口在一個月後的情況。（受訪者提供）

對於一些家長建議小朋友將牙齒含在口腔裡面，他表示這是一個錯誤的做法，小朋友在害怕的情況下，可能會將牙齒吞下去，屆時可能會有更多的問題發生。

曾經聽過一些人說，如果沒有生理鹽水，亦都找不到牛奶，就會叫小朋友將牙齒含在口腔裡面，因其實是錯誤的。因為如果小朋友又痛、又害怕，一不小心把牙齒吞下去，發生會問題會更加多，所以我們一般都不會建議他們這樣做。

*所有相片由受訪者提供並已得到病人同意。

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記者：郭詩詩