【新冠肺炎】過去4個月有23間酒店賓館不續牌　當局指健康綠色行程或成新勢

▲ 受新冠肺炎疫情影響，酒店及賓館業營運大受打擊。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情影響下，旅遊業冰封，復甦期未明朗。當局指，本港過去4個月有23間酒店或賓館沒有續牌，酒店4月入住率更不足4成，已採取多項措施援助業界；又認為健康和綠色主題概念的行程或成新趨勢，旅發局將先集中本地遊進行宣傳推廣。

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（3日）書面答覆民建聯立法會議員鄭泳舜提問時表示，受新冠肺炎疫情及跨境人流管制措施影響，今年4月日均僅約140人次訪港，旅客人次按年大跌99.9%，酒店及賓館業務亦連帶受挫，其中酒店今年首季入住率按年下跌52個百分點至只有40%，4月數字更只有34%；賓館房間4月入住率亦下跌44個百分點至38%。

邱騰華指，根據民政事務總署轄下的牌照事務處的紀錄，由今年2至5月期間，共有22間賓館及1間酒店由於旅館持牌人在牌照到期前未有提出續牌申請、撤回已提出的續牌申請，或要求取消牌照而導致牌照失效。

他說，由於全球疫情發展尚未明朗，存在不少變數此，現時難以預測今年下半年和明年的訪港旅客人數及客源組，認為將取決於本地及世界各地疫情的發展、相關出入境措施及經濟復蘇的情況。

▲ 邱騰華指，旅遊活動恢復初期，旅客會先集中於本土旅遊，而健康和綠色主題概念的行程預計將可能是新趨勢。（經濟日報資料圖片）

邱騰華稱，在疫情過後，預計旅遊業可能隨着抗疫、公共衞生及旅遊習慣亦會改變，旅遊活動恢復初期，旅客亦會先集中於本土旅遊，即使開始外遊，亦較傾向選擇一些在防疫及衞生條件較有保證的地區及城市，而健康和綠色主題概念的行程預計將可能是新趨勢。

邱騰華續言，政府已採取多項措施援助業界，亦會撥出約4億元加強支援旅遊及酒店業界，包括豁免業界參與旅發局市場推廣活動費用，亦會就機票及酒店開支提供資助；又會推出全新資助計劃，鼓勵酒店吸引更多小型企業會議及專業組織會議，以及資助競投大型會展活動來港等。

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記者：陳曉瑩