【育兒心得】讓孩子學習管理情緒表達感受　漫長過程需家長引導與支持

▲ 孩子需要學習管理情緒和適當地表達感受。（iStock圖片）

情緒是與生俱來的感受，而學前兒童最常出現的情緒包括「開心、興奮、生氣、害怕、緊張、傷心、失望、妒忌」等，由於他們的自我控制和語言表達能力尚未發展成熟，這些內在感受會透過不同的行為顯露出來。因此，孩子需要學習管理情緒和適當地表達感受，而這個漫長的過程需要家長的引導和支持。

認同感受

當孩子出現情緒波動，家長與孩子最常出現的對話會是：

家長：「唔好喊喇、喊完啦、好收聲喇…」

孩子：「嗚…嗚…」

家長（開始失去耐性）：「夠喇，你淨係喊我都唔知你想點！」

孩子（開始哭得更大聲）：「嗚…嗚…」

家長（開始變得嚴厲）：「好喇！我都唔知你喊咩…我覺得唔洗咁嬲/忟/驚囉。」

孩子（哭鬧得更厲害）：「哇…嗚…」

情緒是很個人化的感受，沒有好壞，但可以以正面和負面作分別，並會隨着個人的成長經歷和生活環境，影響對事情的理解，繼而產生不同的感覺。因此，家長不宜指責或否定孩子的感受，可嘗試易地而處，先從孩子的角度了解事情，例如：「媽媽知道你依家好嬲」、「爸爸明白係好唔開心嘅。」讓孩子知道家長會明白和體諒自己，從而緩和其情緒。

認真而正面地回應

家長的回應往往直接影響孩子的情緒，例如當孩子感到害怕或緊張時，家長回應可由「唔洗驚」轉換成「深呼吸，我喺度幫你」；「你真係冇用，都唔係好難做啫」轉換成「係有啲困難，但我相信你可以做到。」家長多以正面方式回應，能給予孩子支持和安全感，有助安撫情緒和建立親子互信關係。

認識情緒詞彙

孩子的「哭」有很多種含意，可以是表達需要，宣洩情感；或是有口難言，因沒有足夠的言詞形容感受而只能透過「哭」來表達。家長不宜完全阻止孩子以「哭」作表達，更重要的是讓孩子明白「哭」並不能讓他人明白自己，而是需要以恰當的語言表達想法。

家長可嘗試以較易理解的詞彙形容孩子的感受：「比人攞左份玩具你覺得好嬲；而家落雨唔可以去公園，你好失望同唔開心，係咪？」從家長的示範，讓孩子認識如何運用情緒詞彙表達當前的情感。

認真思考 認清事件

當孩子的情緒開始平伏，家長便可與孩子一起思考事件的成因，在辨識事件成因的過程中幫助孩子紓緩及梳理負面情緒，同時也可培養他們面對各種狀況時能採取問題導向，而非情緒導向，有助孩子正面面對和解決問題，也可思考如何避免事件再次發生。

孩子每天都會面對不同的突發事情，並產生相應的情緒，例如近月因為疫情而停課，日常生活大受影響，無論他們情緒低落或是情緒高漲，家長都需要敏感而有耐性地觀察孩子的行為，聆聽及以同理心去感受孩子的感受。

家長也可與孩子分享自己的心情：「爸爸媽媽都擔心大家嘅健康，所以我哋要小心注意清潔衛生」、「希望疫情快啲過去，我地好快可以返學，繼續同老師、同學一齊玩！」當家長能保持正面的態度，與孩子同心同行，將有助孩子認識和管理情緒，面對各種困難和挑戰。

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撰文：救世軍教育服務部學前教育發展主任 黃雅芝女士