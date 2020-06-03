夏日選購冷氣機攻略 盤點性價比特高之選【窗口機篇】

轉眼間，炎炎夏日已殺到埋身，近日氣溫動輒高達30度以上，但疫情關係又不能時時外出避暑，惟有留在家中開冷氣消暑。不過，冷氣長開除了電費支出高昂之外，其實耗電量亦會好高。所以，要冷氣用得精明又慳電，就要參考以下小貼士。

日間拉上窗簾

日間在家中開冷氣，謹記要拉上窗簾以避免陽光直接照射到室內，使氣溫過高。而冷氣機也要避免安裝在陽光直接照射到的地方。

勤洗隔塵網

很多人怕麻煩，只會一季清洗一次隔塵網，但如果頻密開冷氣，隔塵網可以在短時間內積滿塵埃，影響效能，所以最好每隔兩星期清洗一次隔塵網，也要定期安排技師檢查冷氣機，確保冷氣機正常運作。

善用電風扇及時間掣

電風扇的耗電量遠低於冷氣機，因此可以兩者一同使用，就可調高冷氣機的溫度設定，有助節省電力。此外，如果冷氣機設有時間功能，在睡覺時可預設在清晨關機，反正關機後冷氣尚能保持一段時間，早點關機就可節省多點電費。

選對冷氣機款式

窗口式冷氣機是最傳統的冷氣機型號，一般會安裝在客廳或房間的窗口位置，好處是安裝、維修和清洗的方法也較為簡單。

開冷氣最緊要是夠涼快，而且要夠慳電，因為冷氣機是耗電量偏高的家庭電器，長時間開冷氣，收到電費單時隨時被嚇一跳。要選擇慳電、環保又好用的冷氣機，就要注意其製冷量、能源效益、寧靜程度及送風量等表現，同時要留意價格是否相宜。近日最新公布的15款窗口式冷氣機測試報告中，究竟哪幾款才是性價比最為突出？

豐澤牌Fortress（型號：FWAC08M18）

豐澤牌製冷量達2.11千瓦，與聲稱數值還要高0.3%，能源效率達3.07，而寧靜程度、送風量、抽濕表現及使用方便度等皆表現優異。

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樂信牌 Rasonic（型號：RC-N719J）

樂信牌在能源效率、製冷量、寧靜程度及送風量皆表現優秀，其能源效益相當高，CSPF達3.10，屬慳電之選。

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Panasonic（型號：CW-N719JA）

Panasonic 在能源效率、製冷量、寧靜程度及送風量的表現優良，其樣本量得的製冷量比聲稱數值更高2.9%，並選用較環保的R32雪種。

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約克 York（型號：YC-7GB）

約克牌的整體表現如能源效率及製冷量表現優異，製冷量與聲稱吻合，室內寧靜程度也高。





東芝 Toshiba（型號：RAC-H07F）

東芝牌的整體表現優良，值得一提此型號有29%的製冷量產生了抽濕作用，即抽濕速度較快。

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選購細節你要知

選購冷氣機還有多項細節要留意：

製冷量：是冷氣機將室內熱量排到室外的速度，數值愈高表示製冷能力愈高。

能源效率：是製冷量與耗電量的比率，數值愈高表示愈慳電，也更環保。

寧靜程度：開動冷氣機時當然愈寧靜愈好，尤其要求睡覺時非常寧靜的用戶更加要注意。

送風量：要留意風速調校、送風範圍及搖擺送風功能，有助冷風均勻吹送。

抽濕表現：家居要保持乾爽，有助減少塵埃，保持清潔，而冷氣機的製冷量除了降溫外，亦可幫助抽濕。

使用方便度：包括取出及裝回隔塵網的方便程度、時間掣、風速調校簡易度等，愈容易使用當然最好。

揀好冷氣機款式之後，也要注意零售商的售後服務。豐澤除了提供超過400款冷氣機選擇之外，售前及售後服務更可以幫助用家減省很多不必要的煩惱。當用家想購買新機時，可先進行Whatsapp遙距諮詢，豐澤會有專人了解用家的情況，提供專業意見，幫助用家選擇最合適的冷氣機。當購買後，最快可即日送貨和安裝，即買即享受，更會提供2年免費安裝保養及可選擇延長保養服務。

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(特約)