取消DSE歷史科試題　考生入稟申覆核要求考評局撤銷決定

▲ 香港思流發言人黃筠喬（左）、香港眾志副主席鄭家朗（中）、青年反修例關注組發言人Zita（右）今到高等法院就提出司法覆核會見傳媒。（林宇翔攝）

中學文憑試（DSE）歷史科有關中日關係的試題引起爭議，教育局早前表明要求考評局跟進，考評局上月底宣布取消相關試題，應屆DSE歷史科考生今（3日）向高等法院入稟提出司法覆核，質疑有關決定侵犯《基本法》所保障的學術自由，要求推翻有關決定。

香港眾志副主席鄭家朗等今午到高院會見傳媒指，由於《港區國安法》立法在即，因此他們有逼切性提出今次司法覆核，以免日後《港區國安法》立法後，他們連司法覆核亦無法提出。就讀中五的香港思流發言人黃筠喬則指，當教育出現政治審查時，她擔心日後考生回答不符合政府立場的答案或會被DQ，考生亦擔心會遭秋後算帳。而青年反修例關注組發言人Zita則指，若今次試題被取消，會影響日後考生不知該如何準備考試，例如在通識科考試中若出現政治敏感的試題時，不知道是否只能回答政府欲見的答案。

▲ 香港眾志副主席鄭家朗指出，有逼切性提出今次司法覆核。（林宇翔攝）

申請人中學生行動籌備平台成員盧銘賢（譯音）為今屆DSE考生；答辯人香港考試及評核局（下稱考評局）。申請人於入稟狀中質疑，考評局在教育局、局長楊潤雄及行政長官林鄭月娥的不法干擾下，直接取消有關試題，繞過既定的試後檢討程序，未有研究試題是否違反課程及評核指引。

申請人又指，考評局於5月22日宣布取消試題的決定是不合法的，因為考評局將不相關的因素考慮在內，包括教育局局長於5月15日要求局方取消試題的指示，以及行政長官指有關試題涉及專業失誤的說法。雖然考評局在宣布有關決定時，未有表明是按照教育局局長及行政長官的要求，但從考評局解釋取消試題的原因及事件發生次序，考評局的決定與它於一星期前發表的回應，立場完全相反，可見考評局必然是受到影響才作出有關決定。

申請人又質疑考評局的決定未有考慮到維護學術自由的權利及重要性。考評局於5月15日的回應中提及，取消試題是嚴重事情及會具深遠影響，有關決定必然影響歷史科的教學，違反《基本法》34條及137條所保障的學術自由。

申請人又指考評局錯誤理解及詮釋課程和評估指引，從而作出有缺陷的決策。申請人指，相關指引已表明在教學過程中必然會引伸出具爭議性及敏感的議題，因此有關「日本於1900至1945年對中國帶來利多於弊」的敏感試題，亦在指引的預料之中，學生亦可從中學習到多角度思考。至於考評局秘書長指試題字眼誤導考生，申請人指這是不合邏輯的推論，因為重點應該是考生答題背後的理據，因此申請人認為有關試題根本沒有違反指引。

申請人又批評有關決定涉及程序不公，因為有關試題所涉5,214名考生，而局方在作出有關決定前，並沒有給予受影響考生機會表達意見，而考評局提出的計分方法亦對考生不公平。

申請人指，DSE成績料於7月22日出爐，而首批大學聯合招生結果亦料於8月13日放榜，因此要求法庭盡快安排聆訊。

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記者：楊詠渝