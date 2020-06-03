港鐵匯報沙中線各站工程進度　宋皇臺站3月再發現遺蹟但不影響工程進度

▲ 港鐵匯報沙中線各站工程進度，其中宋皇臺站3月再發現遺蹟，但港鐵指不會影響工程進度。（資料圖片）

運輸及房屋局局長今日（3日）透露屯馬線全線通車日期可提早於明年第3季，港鐵公司隨後亦向立法會提交文件，交代沙中線工程各站工程進度。港鐵公司指，截至今年3月31日，沙中綫工程的總體進度為 93%、其中「大圍至紅磡段」已完成超過 99%工程、「紅 磡至金鐘段」工程進度則為 85%。

宋皇臺站

北帝街及宋皇臺站旁最新的考古勘探工作經已完成，未有發現具考古價值的遺存。至於介乎宋皇臺站和香港飛行總會之間的考古工地，考古團隊於今年3月底發現考古遺蹟，包括一個可能是宋、元時期的小石井及一個石砌結構、以及晚清民國時期的構築遺存。港鐵指出，有關考古發現不會影響屯馬線全線通車的目標。

土瓜灣站

土瓜灣站的工程已完成。

紅磡段(即何文田站至紅磡站的鐵路段，當中包括紅磡站改建 工程和相關隧道工程)

由現有東鐵綫接駁至紅磡站新建部分的主綫隧道，其結構及軌道工程、以至機電設施的安裝工作亦已大致完成。

由何文田站至紅磡站一段隧道內的軌道旁機電設施安裝工程已經完成，而近公主道一段連接東鐵線和紅磡站新建月台的軌道鋪設工程、以及軌道旁機電設施安裝工程亦已大致完成。

為配合沙中線過海段，需在現有紅磡站平台下新建月台。工程團隊需將旺角東站以南的現有鐵路段，包括路軌、架空電纜及相關系統，連接至紅磡站擴建部分以北的新鐵路段，預計有關工作將於今年第3季展開，港鐵公司指，有關工程對過海段於2022年第1季通車極為關鍵。

過海段(即橫越維多利亞港的隧道段)

工程需以沉管隧道方式興建的一條新過海鐵路隧道，將現有東鐵綫由紅磡延伸至香港島。軌道鋪設工程於去年十月完成、架空電纜安裝工程已完成、過海段隧道內的軌道旁機電設施安裝工程繼續進行。

港島段(即在灣仔北至金鐘站的鐵路段，當中包括會展站)

銅鑼灣避風塘至會展站的隧道結構工程及軌道鋪設工程已完成，現正安裝機電設施。

西面連接隧道的結構工程已大致完成，而會展站餘下的結構工程，包括上下月台層、車站大堂及通風設施的建造工程正在進行。月台層的機電及裝修工程已經展開。

正在進行的港島段主要工程包括：會展站及西面連接隧道的結構工程、餘下的地基工程(包括承托連接車站出口的行人天橋、重置灣仔運動場的部分設施、以及配合會展站上蓋發展)，以及位於菲林明道西面通風大樓地庫第2層的建造工程。

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記者：陳梓蔚