【兇殘冷血】冷血兇徒炸彈藏入菠蘿引誘進食　懷孕母象誤吃慘被炸死一屍兩命

▲ 印度一隻懷孕母象誤吃暗藏炸彈的菠蘿，最終慘遭當場炸死。

人類為動物所帶來的傷害有時絕對無法想像，印度有2名冷血兇徒僅為了一場惡作劇，早前將一枚自製的炸彈藏進菠蘿內，並引誘現場一隻已經懷孕的母象進食，最終母象慘遭當場炸死，兩人手段極之兇殘，事件曝光後亦引起眾怒，當局嚴令限時緝捕兇徒歸案。

據當地傳媒報道，事發在印度喀拉拉邦（Kerala）的一處河流。當時有民眾發現一隻懷孕的母象蜷縮在河邊，全身顫抖不停，看起來相當痛苦。後來母象的嘴部、頭部突然炸裂，讓不少現場的民眾手足無措，母象最終失血過度重傷慘死，現場的河流亦被血液染紅。

當地警方及動保人員接報到場調查，經初步調查，有兩名男子事發前疑似曾把自製的炸彈藏進一個菠蘿，他們走到河邊以那顆「菠蘿」引誘飢餓的野生懷孕母象靠近進食。據目撃者指，當母象把「菠蘿」吃下後，該兩名男子還表現嬉皮笑臉，最後匆匆逃離現場。

母象最終不幸慘死，到場的動保員最後只能把牠殘缺不堪的屍體拖上岸，以火化的方式處理，同時，當局已經針對兩名行兇的疑犯下令「限時緝捕令」，表示將從嚴審判。

據一名前往救援的動保員表示：「當我抵達現場時，母象轉身遠離的群眾、走到河裡，後來無論我們怎麼呼喊牠，牠都不願再靠近，就只是站在那裏顫抖着。」

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責任編輯:熊詠思