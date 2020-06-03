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【港區國安法】晤韓正三小時　林鄭稱中央將聽取官員及法律專家等各方意見

政治 18:41 2020/06/03

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行政長官林鄭月娥。（資料圖片/馮漢柱攝）

特首林鄭月娥與一眾官員在北京會見記者，指今日在中南海，獲主管港澳事務的國務院副總理韓正接見，進行歷時三小時會議。

林鄭月娥引述韓正在會面中指，中央堅定不移進行立法，希望全面準確貫徹落實「一國兩制」方針，堅決維護國家安全主權及發展利益，以確保香港長治久安及長期繁榮穩定，「一國兩制」行穩致遠。

韓正強調，立法只會懲治極少數嚴重危害國家安全的行為活動，不影響廣大市民依法享有的自由權利。

林鄭表示，全國人大委員會上周通過《港區國安法》立法決定不足一周，中央已安排政府官員赴京，聽取有關意見，可見對此事的高度重視，強調特區政府十分支持立法，會全面配合全國人大常委會法律草擬工作，日後按規定，特區政府需要建立健全機制，加強執法能力，開展國家安全教育。

她說，中央有關部門將通過多種形式聽取各界意見，包括與港府各級官員、立法會主席、香港各大法律專家會面，亦會聽取全國港區人大代表，及政協委員意見。她透過，中央政府亦準備於深圳舉辦座談會，呼籲各界人士積極參與，並通過特區政府及中聯辦反映意見。

對於會面中有否向韓正反映市民的反對意見，以及多個外國社會對此的關注。林鄭月娥就稱不會透露會面內容，又認為今日世界資訊流通，而此事事關重大，相信中央官員會聽到有關聲音，不須要透過特首反應意見。

公安部長趙克志、港澳辦主任夏寶龍、中聯辦、人大法工委及基本法委員會相關官員亦有出席會議。

責任編輯：李淇

港區國安法 立法會 政治 韓正 林鄭月娥

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