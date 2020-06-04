【只想為你】單親媽日打3份工供養女兒到英美升學　「陳師奶」憶體罰打女感內疚：我好失敗

▲ 為人熟悉的陳師奶真名原來叫孫慧蓮，在50歲毅然與丈夫離婚，獨自日打3份工養大3名女兒。

憑著TVB劇集《愛‧回家之開心速遞》入屋的「食屎陳師奶」彈起，在劇中的角色既搞笑又生鬼，成為觀眾茶餘飯後討論的話題。原來「食屎陳師奶」的真名叫孫慧蓮（阿孫），她年輕時任職教師，曾於5間學校任教，執教鞭長達39年，直至退休後才加入演藝圈。阿孫同時是一名單親媽媽，靠著日打3份工供養3名女兒到外國升學，但因工作繁忙未能親自照顧女兒，令阿孫內疚至今，「我是一位失敗的媽媽。」

出生傳統家庭 自稱「野女孩」

阿孫出生在1930年代的香港，在傳統的家庭長大，家住在船廠附近，爸爸也是一名裝船佬，負責裝船拆船。她在家中排行第五，是最年幼的女兒，她猶記得當時的船廠面積廣闊，種滿白蘭樹，開花的季節總是花香撲鼻。她形容小時候的自己是一名「野女孩」，

每天在白蘭樹上爬來爬去、摘花，下雨天摘一片芋頭葉玩水珠，我的童年就是這樣過了。

阿孫說著說著，嘴角泛起了一絲微笑。

▲ 阿孫（左一）形容自己是「野女孩」，年少是已經常爬樹、通山跑，入讀師範學院後更是跑步選手。（相片由受訪者提供）

不愛讀書 考入師範學院成體育老師

阿孫先後讀過香港仔漁民子弟學校、聖多馬學校及諸聖中學。頑皮、不愛讀書的阿孫，最終卻成為教師，「當時不是做老師就是護士，但我完全不愛讀書，慶幸考入葛量洪師範學院選修體育。」

畢業後，她到觀塘官立小學任職體育老師，兼任訓導主任一職。她坦言，訓導主任不易做，經常擔任惡人的角色，更要馴服染金毛、帶Call機上學的「飛仔飛女」,「我跟他們說，孫主任也不愛讀書，我教書是為了生活，長大後你總不能依靠父母。」

▲ 阿孫在師範學院畢業後成為體育老師，她形容經常要以惡示人。（湯炳強攝）

育有3名女兒 為養家日打3份工

阿孫自小喜歡小朋友，婚後生育3名女兒，惟其婚姻生活不美滿，丈夫甚少理會家庭，阿孫自己日打3份工幫補家計，除了擔任上午校老師和個人進修外，後來更接下補習及教授夜校的工作。由於工作繁忙，阿孫深感虧待家中3名女兒，欠缺時間關心她們，自言無法給予她們充滿愛的家庭，

我不是慈母，動輒就發脾氣。

▲ 阿孫後悔當年忙於工作沒有親自照顧女兒們，要大女姐兼母職，十分愧疚。（相片由受訪者提供）

她記得有一次，她早早出門回校工作，當時沒有聘請傭人照顧女兒，被迫將讀下午校的孻女獨自留在家中，

原本我也不知道，但晚飯時突然發現筷子變得脆弱易斷，盤問孻女幾句，她就和盤托出，沒想到她在家玩火。

阿孫聽見「玩火」兩個字怒火突湧上心頭，點燃幾張報紙，試圖燒孻女的手，「我想她知道玩火很危險，那時全層樓就我們一戶，有事也沒有人可以救她。」不過，對於女兒造成陰影、無法補救的錯誤，阿孫直言當刻甚感無奈，

我是迫不得已的，我的精神壓力很大，自己又要上班，未能親自照顧三個女，我是一個失敗的媽媽。

▲ 阿孫後悔當年忙於工作沒有親自照顧女兒們，要大女姐兼母職，十分愧疚。（相片由受訪者提供）

50歲選擇離婚 感激大女姐兼母職

雖然阿孫話裡充滿愧疚，但事實上，她一直盡心盡力供養女兒，即使她們要到外國升學，阿孫都盡力滿足其需要。而3名女兒乖巧生性，特別是大女，她細聲哽咽說，

大女年輕時需做多份兼職才能完成學業，工作後還要教導孻女，足足照顧她近10年，直到妹妹嫁人，才鬆一口氣。她姐兼母職，其實她不應該背負這個責任。

大女後來更考獲獎學金到美國留學，並照顧後來亦到美國留學的三妹，兩人均在美國結婚生子，落地生根。至於二女則在中學時到英國讀書，其後返港入讀香港大學，畢業後亦在港工作。

當所有女兒都長大成人，阿孫終決定要為自己而活，在50歲那年毅然為婚姻畫上句號，「我與前夫目標、理想不一致，決定離婚，當年孻女剛滿18歲」。退休後，她更成為演員，挑戰演技，演出「食屎陳師奶」一角更是深入民心。

▲ 雖然想與兒孫相聚，但阿孫熱愛香港、熱愛演藝，而且二女希望留港發展，於是她留港追逐演藝夢（湯炳強攝）

雖然二女留港工作，但阿孫從不期望女兒照顧，更不欲增添其壓力，「只要我還健康，我盡量不會打擾她，就算我覆診也不想她請假陪我。」過往，阿孫曾想過與二女離開香港，移民到美國與大女孻女團聚，但經過一輪深思熟慮，阿孫發現自己其實不喜歡外國，

我的朋友都在香港，我愛香港，生於斯，長於斯，死於斯。而二女亦選擇留港，於是我們就留下來。

阿孫現時每年都偶爾飛到美國探望大女孻女一家，在美國遊玩一段時間，又回到香港繼續追逐演員夢。

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記者：梁節儀