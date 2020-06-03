【育兒心得】正向爸媽助子女身心健康成長　社工分享︰多欣賞孩子長處

▲ 家長宜學會欣賞孩子的能力。（圖片︰i-stock）

某天致電軒軒的媽媽，預備相約活動時間，但還未來得及道出來意，媽媽就在電話另一頭駡軒軒說：「你今日一定又曳啦？姑娘打電話來投訴你呀。」

不少的家長如同軒軒的媽媽一般，常擔心及懷疑孩子做得不好，常會說：「你一定取零分啦」、「估到你都係學唔識啦」可惜的是，這些負面的想法，有如催眠的力量，讓孩子逐步根深蒂固地相信自己不行。

正向欣賞令孩子身心健康成長

相反，當家長選擇欣賞孩子的能力時，孩子很多時會一日比一日出色。美國心理學家羅森塔爾（Dr. Robert Rosenthal） 於1968年做過一個著名的「比馬龍效應」實驗，他將一群普通學生的名單，告訴老師經過專業測試，證實名單上的學生具有優秀的能力。當老師相信學生是優秀的，便以多提點和欣賞的方式教導，八個月後，這群學生在成績及品行上均有顯著的進步。

以上的實驗證明正向欣賞可造就孩子身心的健康成長，事實上，正向的思維不但影響人類的思想、感受和行為，更會幫助我們減低壓力，增加自信及正面情緒。

從孩子角度思考

不少家長會提問：「我沒有發覺孩子有哪些長處值得正向欣賞他。」以成人的能力去看孩子，孩子的長處或許不值一提，當孩子令你困擾時，不妨停下來，投入孩子的世界，思考孩子的行為有沒有發揮哪些性格強項。

例如：孩子才安坐了一會看表演就坐不下去，可能已運用了「忍耐力」或「關顧他人需要」的特質，所以他才願意安坐一會兒。這時候，家長看見的，會是孩子不能整個表演時段安坐？還是他為了坐一會而付出的努力呢？如果爸媽能利用性格強項分析和回應孩子的行為，鼓勵他未來的表現，相信更能欣賞及培養孩子的正向思維，讓他自信地成長。

後天因素影響是否快樂

正向心理學博士馬丁．沙利文認為每個人除了天生的快樂指數外，後天因素如環境、個人際遇及個人的選擇，都會影響我們是否快樂和正面。既然每一位家長當初看見孩子出生時，都期待孩子成為健康、快樂和正面的孩子，那就毋忘初心，努力為小朋友建立一個有助身心健康成長的正向環境吧。

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 幼稚園駐校社工服務 駐校社工 林頴怡姑娘