【新冠肺炎】瀝源邨祿泉樓66戶居民未交深喉唾液樣本　衞生防護中心會對不交回樣本人士進行強制檢測

▲ 衞生防護中心。

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（3日）下午4時沒有錄得新增2019冠狀病毒病本地確診個案，本港個案累計仍為1,094宗。另外，截至今午5時仍有66戶沙田瀝源邨祿泉樓居民未交回樣本，衞生防護中心強烈呼籲，並敦促這些人士務必盡快提交樣本，以便盡早進行檢測，並首次表示如有居民不交回樣本，政府將對有關人士進行強制檢測。

衞生防護中心正主動聯絡仍未交回其深喉唾液樣本的祿泉樓居民作出跟進。中心會對不交回樣本的人士進行強制檢測。

截至今日下午4時，衞生防護中心於瀝源邨祿泉樓共收回1,056個深喉唾液樣本瓶，當中25個因居民提交的樣本出現滲漏而需再次提交，其餘1,031個樣本已完成檢測，除昨日（2日）公布的4個呈陽性反應的確診個案外，其餘樣本均呈陰性反應。衞生防護中心正主動聯絡仍未交回其深喉唾液樣本的祿泉樓居民作出跟進。



此外，截至今午4時，中心於葵聯邨聯悅樓共收回及檢測1,726個樣本，沒有樣本呈陽性反應。

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責任編輯：蘇文軒