不明產地散裝口罩含菌超標　海關大埔拘2名藥房負責人

▲ 涉事的散裝口罩。(政府新聞處)

海關表示，最新一批外科口罩測試結果顯示，一款散裝口罩的含菌量超出標準上限，涉嫌違反《消費品安全條例》（《條例》）。海關提醒市民，散裝口罩來歷不明，缺乏基本產品說明，安全成疑，應該避免使用。



海關日前接獲最新一批40個由試購所得外科口罩樣本的化驗報告。根據相關一次性使用衞生用品衞生標準，顯示其中一款散裝樣本的細菌菌落總數超出標準上限的25%，涉嫌違反《條例》。海關人員在本年4月在大埔一間藥房購買該款散裝口罩，每包5片以透明膠袋包裝，售價為20元，沒有標明品牌或產地。



海關知悉化驗結果後，隨即派員採取行動，在涉案的藥房拘捕一男一女負責人，年齡分別為43及44歲，目前正被扣查，並將就涉案外科口罩作進一步化驗，以確定含菌種類。此外，海關亦正追查涉案外科口罩的來源。海關提醒市民，散裝外科口罩質素難以保證，涉及的安全風險亦較高，市民應避免選購。



因應新冠肺炎疫情發展，海關今年1月27日起開展代號「守護者」的全港性大規模特別行動，全面巡查、試購及檢視於全港各區出售的外科口罩，並把試購所得樣本送往化驗所作含菌量測試。目前已經試購超過400款外科口罩樣本作含菌量測試，並已就240個樣本完成含菌量測試。除今次公布的樣本外，海關於3月14日及4月17日亦已公布另外8款含菌量超出標準上限的外科口罩，其細菌菌落總數分別超出標準上限的20%至11.5倍。



海關提醒市民，購買及使用外科口罩時應留意以下事項：

檢查口罩是否有污漬，如果發現外科口罩有污漬或異味切勿使用； 留意正確使用外科口罩方法； 須適時更換外科口罩； 須把外科口罩存放於乾爽地方；及 光顧有信譽的零售店鋪。

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責任編輯：蘇文軒