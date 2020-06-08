【減肥恩物】牛蒡蘆筍蒜頭有助消脂減肥 營養師推介含菊糖天然食物控糖助消化
保健美顏 11:42 2020/06/08
健康減肥、改善便秘無難度！台灣彰濱秀傳醫院的營養師林圓真在facebook專頁「白袍營養師 - 林圓真營養師」介紹多種含豐富菊糖的天然食物，並講解菊糖的好處：有助控糖減肥、促進腸道健康、加強鈣質吸收、增加飽肚感、改善便秘及高血脂血糖問題。
菊糖是甚麼？
- 菊糖（菊粉insulin）又稱為「菊苣纖維」，主要由8至9個果糖聚合而成的多糖體，被認為是果寡糖一種。
- 不能被人體消化吸收的碳水化合物，屬於膳食纖維。可完整穿過腸道，並進入結腸，作為那裡細菌的食物。
- 稠度如奶油，可用於人造牛油、乳酪、芝士和雪糕等食物，作為脂肪代替品，也可代替烘焙食品所用的部分麵粉。
- 可溶性纖維，意味可溶於水；可於胃部溶解，並形成凝膠狀物質。被美國食品藥物管理署（FDA）歸類為安全可供食品原料，用於食品中沒限制用量。
含豐富菊糖的食物
據研究指出，多種常見的食物也含有菊糖：
|食物
|可食用的部分菊糖含量
|牛蒡
|24%
|蘆筍
|14%
|菊苣根
Cichorium intybus
|15-20%
|韭鱗莖（韭蔥/京蔥）
Allium porrum
|3-10%
|菊薯根
Smallanthus sonchifolius
|3-19%
|大蒜鱗莖（蒜頭）
|9-16%
|洋蔥鱗莖（洋蔥）
|2-6%
|菊芋塊莖
|16-20%
|蒲公英葉
|12-15%
|洋薊中央葉
Cynara scolymus
|3-10%
|小麥
|1-4%
|大麥
|0.5-1.5%
|黑麥
|0.5-1.0%
|香蕉
|0.3-0.7%
菊糖對健康的好處
1. 促進消化道健康
- 菊糖透過增加腸道中好細菌的數量，幫助消化，尤其是「雙歧桿菌 」和「乳桿菌」。
- 好細菌功效：有助抵禦有害病原體（有害細菌）、預防感染、刺激免疫系統等功效。
2. 改善便秘
- 菊糖會促進腸胃蠕動、增加糞便體積、增加排便頻密程度。
- 排便次數可能更多，但菊糖會減慢整體消化速度，有助更好地吸收營養。
3. 促進鈣質吸收
- 有助增加從食物吸收的鈣質及其他礦物質的份量。
- 若腸道鈣吸收受損，會影響骨骼系統、引發乳糜瀉的症狀（吸收不良綜合症症狀）。
4. 有助控制血糖
- 菊糖會延遲胃部排空的速度，令葡萄糖緩慢釋放而不會達至高峰，並減慢餐後血糖上升的速度。
- 攝入菊糖後，會發酵出「短鏈脂肪酸」。發酵物中的「丙酸」，可能會減少或抑制肝醣異生的情況（註：肝醣會轉化為葡萄糖）。丙酸可透過降低血漿脂肪酸的濃度，間接影響肝臟的葡萄糖代謝。
- 菊糖有助增加腸道激素分泌，刺激胰島素分泌，達至降血糖的效果。
- 菊糖是一種益生元，可促進益生菌，調節免疫反應和減少全身發炎，有助細胞增加對胰島素的敏感度，達至降低血糖作用。
5. 降低患結腸癌風險
- 膳食纖維（如菊糖）的攝取增加可降低癌症風險有關。有動物研究發現，菊糖可減少腸道炎症並減少癌前細胞的生長。這可能會降低結腸癌的風險，但需要更多研究。
6. 降低三酸甘油脂
- 經研究發現，菊糖在糖尿病人的研究具有降低三酸甘油脂和膽固醇的效果。
菊糖副作用和危險
1. 產生過敏反應
菊糖被認為可安全食用，若對豚草過敏，攝取菊糖也可能產生過敏反應，可能出現胃脹氣或腹瀉等腸胃不適症狀。只要多喝水並確保低劑量開始補充，就能避免出現腸胃不適症狀。
2. 可能誘發肝癌
- 有動物研究發現，補充菊糖或損害肝，甚至可能導致肝癌。可溶性纖維（如菊糖）的食物引起腸道菌群失調，令梭狀芽胞桿菌和變形桿菌明顯增多，是引發肝癌的原因。其他可溶性膳食纖維（如果膠和低聚果糖），也發現老鼠攝取後誘發肝癌。
- 但有其他實驗發現，食用含菊糖的食物，只要腸道菌群不失調，老鼠不會出現癌症。由此可見，膳食纖維和肝癌之間，腸道菌群是誘發癌症的一環。
文章獲台灣營養師林圓真授權轉載
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責任編輯：黃泳欣