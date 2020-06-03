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【掘金最強】標普500年薪榜　最高薪CEO年薪4.5億

職場 19:31 2020/06/03

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

據美聯社與薪酬顧問公司Equilar日前公布最新CEO年度薪酬排名，美國晶片生產商超微（AMD）CEO蘇姿丰打入2019年標普500企業CEO年薪榜首，年薪達5850萬美元（約4.5億港元）。（AMD官網圖片）

掘金力強大的企業行政總裁（CEO）薪酬究竟有幾多？據美聯社與薪酬顧問公司Equilar日前公布最新CEO年度薪酬排名，美國晶片生產商超微（AMD）CEO蘇姿丰打入2019年標普500企業CEO年薪榜首，年薪達5850萬美元（約4.5億港元）。更是近年首位女性CEO登上榜首。

該CEO年薪調查針對截至2019年底，在標普500企業擁有超過2年職務的CEO。調查顯示，蘇姿丰於2019年的總年薪為5,850萬美元（約4.5億港元），相較第2名的美國探索公司（Discovery Inc.）CEO David Zaslav的4,580萬美元（約3.5億港元）年薪，高出1270萬美元（約9,900萬港元）。

調查顯示，蘇姿丰於去年的年薪較2018年的1,340萬美元（約1億港元）年薪大幅提升，增加約3.6億港元，主要原因是獲得一次性、基於績效的股票獎勵。她去年的底薪與績效獎金分別為100萬及120萬美元，股票選擇權有300萬美元，股票獎勵則多達5,300萬美元。

蘇姿丰1969年在台南出生，三歲隨父母移民美國，25歲已取得麻省理工學院（MIT）博士學位。並曾於科企IBM擔任半導體研發部副總裁、半導體公司Freescale擔任首席科技總監（CTO）。

她在2012年跳槽至AMD，擔任全球業務副總裁暨總經理，並在2014年接任AMD CEO，帶領該企業從營收衰退狀態，步向標普500企業中表現最好的公司之一，以具價格競爭力兼創新技術，匹敵全球半導體產業巨頭英特爾（Intel）。AMD的股價更於去年間大幅增長156%。

此外，由於帶領AMD成功轉型，蘇姿丰也被美國財經專業雜誌巴隆周刊（Barrons）選為2019年世界最佳CEO之一。

責任編輯：張寶燕

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