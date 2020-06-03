【飲食優惠】OpenRice開飯喇逾50間餐廳訂外賣　賺盡亞洲萬里通里數

▲ 叫外賣還可以賺里數！（圖片由OpenRice提供）

餐飲平台OpenRice《開飯喇！》 夥拍「亞洲萬里通」與城中50多間人氣餐廳合作，推出「里賞餐饗周Restaurant Week」，食客可以超優惠價錢，品嚐到逾50間餐廳的精選套餐，同時賺取「亞洲萬里通」里數！

逾50人氣餐廳推出優惠

由即日至7月31日，OpenRice《開飯喇！》與「亞洲萬里通」合作推出「里賞餐饗周Restaurant Week」，揀選了城中50多間人氣餐廳，當中包括5星級香港君悅酒店、主打頂級熟成牛肉的 Grand Hyatt Steakhouse、英國過江龍Duck & Waffle及米芝蓮2星皇御園等等。

人氣餐廳提供超值午市或晚市精選套餐，超值精選套餐價錢低至$168，大家在家也可輕鬆嚐到大廚手藝！

訂外賣兼賺里數

「亞洲萬里通」會員只需簡單連結OpenRice《開飯喇！》及「亞洲萬里通」戶口，透過OpenRice《開飯喇！》或「亞洲萬里通」網上平台或手機App，預訂「里賞餐饗周Restaurant Week」的超值精選套餐，結賬時出示QR Code，即可獲得里數。

里數獎賞詳情如下：

凡於網上預訂超值精選套餐，均即可獲25里數。

首3,000名透過OpenRice《開飯喇！》或「亞洲萬里通」網上平台或手機App預訂超值套餐的會員，可額外獲得100里數。

首5,000名透過「亞洲萬里通」網上平台預訂的會員，可額外獲得50里數。

凡於星期一預訂「里賞餐饗周Restaurant Week」超值套餐，即享「HKD1：Asia Mile 1里數 Mondays」優惠，每消費HKD1即賺1里數，里數雙倍賺。星期二至日，亦可享HKD2=1里數。

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責任編輯：王芷瑩