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【飲食優惠】OpenRice開飯喇逾50間餐廳預訂美食　賺盡亞洲萬里通里數

精明消費 19:33 2020/06/03

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

叫外賣還可以賺里數！（圖片由OpenRice提供）

餐飲平台OpenRice《開飯喇！》 夥拍「亞洲萬里通」與城中50多間人氣餐廳合作，推出「里賞餐饗周Restaurant Week」，食客可以超優惠價錢，品嚐到逾50間餐廳的精選套餐，同時賺取「亞洲萬里通」里數！

逾50人氣餐廳推出優惠

由即日至7月31日，OpenRice《開飯喇！》與「亞洲萬里通」合作推出「里賞餐饗周Restaurant Week」，揀選了城中50多間人氣餐廳，當中包括5星級香港君悅酒店、主打頂級熟成牛肉的 Grand Hyatt Steakhouse、英國過江龍Duck & Waffle及米芝蓮2星皇御園等等。

人氣餐廳提供超值午市或晚市精選套餐，超值精選套餐價錢低至$168！

訂外賣兼賺里數

「亞洲萬里通」會員只需簡單連結OpenRice《開飯喇！》及「亞洲萬里通」戶口，透過OpenRice《開飯喇！》或「亞洲萬里通」網上平台或手機App，預訂「里賞餐饗周Restaurant Week」的超值精選套餐，結賬時出示QR Code，即可獲得里數。

里數獎賞詳情如下：

  • 凡於網上預訂超值精選套餐，均即可獲25里數。
  • 首3,000名透過OpenRice《開飯喇！》或「亞洲萬里通」網上平台或手機App預訂超值套餐的會員，可額外獲得100里數。
  • 首5,000名透過「亞洲萬里通」網上平台預訂的會員，可額外獲得50里數。
  • 凡於星期一預訂「里賞餐饗周Restaurant Week」超值套餐，即享「HKD1：Asia Mile 1里數 Mondays」優惠，每消費HKD1即賺1里數，里數雙倍賺。星期二至日，亦可享HKD2=1里數。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

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