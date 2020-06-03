【派錢1萬】21間銀行協助現金發放　個人銀行戶口網上登記最快收到錢【附銀行名單】

▲ 政府向18歲或以上的香港永久性居民派發1萬元，預計6月底開始接受登記，7月開始發放款項。（林宇翔攝）

今年度公布的財政預算案，向18歲或以上的香港永久性居民派發1萬元，消息指，政府有計畫提早至6月21日接受派錢登記。財經事務及庫務局今日（3日）公布，與21間銀行代表簽署現金發放計劃服務協議。

財經事務及庫務局指，簽署服務協議的21間銀行將為現金發放計劃提供電子登記平台，欲以個人銀行戶口直接收取款項的合資格市民，可透過有關銀行的網站或網上理財服務進行登記，屬最快收取款項的方法，市民亦可向有關銀行遞交書面登記表格。

【派錢1萬】消息：政府擬6月21日接受登記 銀行及郵局派表或電子登記

財政司司長陳茂波陳茂波表示，現金發放計劃的籌備工作已進入最後階段，預計6月底開始接受登記，7月開始發放款項。

參與現金發放計劃的21間銀行詳列如下：

中國銀行（香港）

交通銀行（香港）

東亞銀行

中信銀行（國際）

中國建設銀行（亞洲）

集友銀行

創興銀行

花旗銀行（香港）

招商永隆銀行

大新銀行

星展銀行（香港）

富邦銀行

恒生銀行

香港上海匯豐銀行

中國工商銀行（亞洲）

南洋商業銀行

華僑永亨銀行

大眾銀行（香港）

上海商業銀行

渣打銀行（香港）

眾安銀行

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記者：陳曉瑩