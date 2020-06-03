警校警長涉騙學員案續審　前學警指曾有同學對付款事宜起疑

▲ 被告歐智威（50歲）早前否認兩項以欺騙手段取得財產罪、1項公職人員接受利益罪及1項公職人員行為失當罪。(資料圖片)

50歲警長於警校擔任學警副班主任期間，涉欺騙學警收取逾20萬元，案件今（3日）於區域法院續審。前學警續以特赦證人身份出庭作供，他指曾在浴室聽到有同學對於付款給被告一事有懷疑，但從沒有同學正式在班內提出。

被告歐智威（50歲）早前否認兩項以欺騙手段取得財產罪、1項公職人員接受利益罪及1項公職人員行為失當罪。

特赦證人馬寶權今續作供，辯方盤問時指，馬於2013年6月從警校畢業，同年7月他的戶口有一筆10萬元款項存入，質疑該款項來源。馬解釋，該筆款項來自其母親，是用來替母親買股票，因為母親沒有辦理證券戶口的經驗，所以由他代勞。

辯方指馬的證供曾提及，被告曾要求同學在畢業前送一份禮物給他，其後要求同學代其支付1萬元電腦軟件費用。辯方質疑，為何馬身為學警，當時沒有聯想到有關做法可能受《防止賄賂條例》約束，又質疑當時同學對此有異議。

馬回應指，當時沒有想到會牽涉法律問題，又指曾在浴室無意中聽到有同學對於付款給被告一事有懷疑，但從沒有同學正式在班內提出。

辯方續追問，指馬於2017年首次到警署協助調查時，並未有提到被告要求禮物一事，其後在錄口供時才加入，質疑馬在得知調查後，曾與其他學員商討供詞，馬否認說法。

辯方指被告在訓練時習慣說話時夾雜粗言，包括曾經訓示學員要遠離3種朋友，分別是「求X其、斷X估、唔X做」，而馬對於粗言感到有侮辱的意味，馬同意感到有少許侮辱的意思。聆訊明續。

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記者：王仁昌