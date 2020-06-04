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【捐血救人】遇上產婦大出血「全身換血」續命　婦產科醫生：捐血救人不用醫生也可做到

健康 16:21 2020/06/04

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Dr Diana目前亦是一位恆常捐血者，至今已經捐血28次。

經常聽到「捐血救人」的呼籲，但到底捐血所救的包括甚麼人呢？產婦就是受惠人士之一。東區醫院婦產科副顧問醫生李灝賢（Dr Diana）向香港紅十字會表示，原來孕婦生產時出血的情況可以很誇張，嚴重者甚至可以在過程中流出11,000cc血，市民日常所捐出的血液對婦產科其實十分重要。

加入婦產科10年的Dr Diana分享上述個案時指，那次在生產過程中流了11,000cc血的孕婦是她接觸過輸血最多的個案，當時該孕婦真的「一邊流（血）一邊輸（血）」，後來她全身的血液基本上已經不是她自己。

Dr Diana指出，自己平均每年都會到遇到3至4位孕婦，需要輸10包以上的血，當中如果孕婦在產檢時已經發現有胎盤前置、植入子宮等情況，

其實都會加倍留神，但即使做足準備，生產都總會有風險，當子宮不收縮、或者用盡辦法都控制不到出血，這時候血液同血製品就是最重要最寶貴的藥。

她提到，大量出血的孕婦特別容易進入「瀰漫性血管內凝血」的狀態，如輸血輸得太遲、或者不足，受害的往往唔止一個人：

準媽媽本身入產房時是一個健康的人，但萬一媽媽有事，世上就會增加一個孤兒，爸爸亦都極難獨自去面對。

由於第一身的經歷，Dr Diana目前亦是一位恆常捐血者，至今已經捐血28次。她表示：

讀書上堂時會教我們，應付產後出血的方法，有用藥、紮線、氣球（氣囊填塞術），但我覺得其實遺漏了一樣，不用醫生也可以做到，那就是去捐血！

捐血站地址、電話及開放時間：https://www5.ha.org.hk/rcbts/loc-all

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文章獲「香港紅十字會」授權轉載。

責任編輯：羅嘉欣

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