【復課安排】教育局公布小四至中二年級如期6月8日復課

▲ 小四至中二年級如期6月8日復課。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情稍見放緩，中三至中五學生已於上周三(27日)復課，教育局宣布，小四至中二級別將據既定時間表於下周一(8日)復課；鑑於本港仍偶有確診個案，提醒校方繼續提高警覺，持續切實執行各項防疫措施。

教育局表示，全港中三至中五級學生上月27日順利復課，過去一星期學校整體運作暢順，學校重新編排上課時間表，並盡量透過分流安排，避免人群聚集，而同學重返校園亦迅速適應課堂學習生活；當局決定小四至中二級別亦將根據既定時間表於下星期一(8日)復課。

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局方強調，鑑於本港仍偶有確診個案，提醒校方繼續提高警覺，不可鬆懈，須繼續切實執行各項防疫措施，包括進入校舍前量度體溫、保持適當社交距離、經常佩戴口罩等。

當局會與衞生防護中心保持緊密聯絡，密切留意疫情的最新發展，並聽取衞生專家的意見，繼續跟進復課的安排。

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責任編輯：陳正怡