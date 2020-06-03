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【復課安排】中三至中五跨境生最快於6月中旬復課　低年級跨境童復課需再研究

社會 21:21 2020/06/03

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（經濟日報資料圖片）

本港小四至中二年級將於下周一(8日)復課，惟跨境生仍未有復課安排。教育局稱仍就跨境生復課安排與各方協調，爭取或率先為中三至中五跨境學生6月中旬到港復課；待安排具體落實後，才研究能否予年級較低的跨境學童作復課安排。

教育局表示，跨境生復課安排涉及兩地出入境管制、防疫抗疫政策以及交通安排等多個範疇，當局正緊密與各方協調，包括與本地多區學校商討交通的細節，希望爭取為中三至中五級跨境學生於6月中旬到港復課。

【小五呈分試】教育局容許小學校本延期至9月才開考　

【復課安排】教育局公布小四至中二年級如期6月8日復課

至於其他跨境生復課何時可復課，教育局稱，需待中三至中五級跨境學生復課安排具體落實後，我們會汲取經驗及檢討實際運作，並視乎屆時疫情發展、口岸交通、人手等情況，再研究能否為其他年級較低的跨境學童作復課安排。

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責任編輯：陳正怡

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