【復課安排】中三至中五跨境生最快於6月中旬復課 低年級跨境童復課需再研究
社會 21:21 2020/06/03
本港小四至中二年級將於下周一(8日)復課，惟跨境生仍未有復課安排。教育局稱仍就跨境生復課安排與各方協調，爭取或率先為中三至中五跨境學生6月中旬到港復課；待安排具體落實後，才研究能否予年級較低的跨境學童作復課安排。
教育局表示，跨境生復課安排涉及兩地出入境管制、防疫抗疫政策以及交通安排等多個範疇，當局正緊密與各方協調，包括與本地多區學校商討交通的細節，希望爭取為中三至中五級跨境學生於6月中旬到港復課。
至於其他跨境生復課何時可復課，教育局稱，需待中三至中五級跨境學生復課安排具體落實後，我們會汲取經驗及檢討實際運作，並視乎屆時疫情發展、口岸交通、人手等情況，再研究能否為其他年級較低的跨境學童作復課安排。
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責任編輯：陳正怡