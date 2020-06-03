【小五呈分試】教育局容許小學校本延期至9月才開考　

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情稍見放緩，教育局公布小四至小六學生將如期於6月8日復課，小五生隨即準備第一次呈分試。教育局指，受影響學校可按校本情況延遲小五生評核，如校方延遲全體小五生呈分試時間至9月份，有關遞交呈分試積分限期會延至10月20日。

教育局今日公布，全港中三至中五級學生上月27日順利復課，過去一星期學校整體運作暢順，決定小四至中二年級如期6月8日復課。

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【復課安排】教育局公布小四至中二年級如期6月8日復課

至於小五呈分試安排方面，局方發言人稱，受影響學校可按校本情況安排評核，包括：

未能回港復課學生的人數作特別安排，並可考慮延遲全體小五生評核時間至9月份進行，有關遞交呈分試積分限期會延至10月20日；

或讓如期復課學生先於7月份評核，安排受影響學生於較後時間進行補考。

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責任編輯：陳正怡