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【大慈善家】曾任體育老師善長捐出4.6億元遺產予公益金 女兒︰爸爸是幫我們積福

特寫 22:07 2020/06/03

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因為社會運動和疫情，公益金19至20年度捐款金額大減24%，幸此前獲善長甘錫洪捐出4.6億元，故一連三天登報講他的故事，感激他的信任。

2018年底，公益金接獲律師樓通知，一名甘先生立下遺囑向它捐出超過一半遺產，多達4.6億元，為該老牌慈善機構成立至今近52年來最大筆個人捐款。

公益金周一起連續3天於多份中文報章，刊出甘錫洪生於斯長於斯的故事，感激他重若泰山的信任，於艱難時刻帶來雨中彩虹，承諾惠澤香港社群，願與港人共勉。

甘先生長於商賈之家，父親坐擁中環商廈，但他考上教育學院。畢業後當體育老師的他，跟念歷史的港大女生一見鍾情，婚後同執教鞭，有幾個孩子，南區海灘風光是一家人無價的快樂。甘錫洪先後任職海關、官校老師、民政事務處，大半生當公僕。太太指，他們公一份婆一份，努力地生活。

甘錫洪女兒︰父幫我們積福

至80年代，父親去世，甘錫洪89年帶着家人移居布里斯本，鍾情鄰近海黃金海岸延綿的海灘。在澳洲，他愛跟其他港人移民打麻將，與太太到唐人街吃一盅兩件，直到2006年，兩口子回港養老。甘太依舊愛到銅鑼灣街市買餸，近年連傭人都辭退了，寧可簡單生活。

甘錫洪自覺不懂投資，只把亡父遺下的物業和股票財產一直滾存，兩年前去世後由律師執行遺囑。甘太笑道，「我沒有多問，只要定時定候有家用就行。」雖然遺囑宣讀一刻始知決定，兒子謂，爸爸當然有權為自己的錢揸主意，女兒亦說︰「阿爸是幫我們積福呢。」

責任編輯：姚沛鏞

移民 老師 黃金海岸 布里斯本 海灘 麻將 物業

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