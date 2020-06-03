【新冠肺炎】教育局引薦供應小學口罩　SOSoMask指機件故障未能及時提供

▲ 「SOSo Mask」稱，由於口罩機故障及包裝需時，暫時只能提供第一批37萬個口罩。（資料來源）

小四至中二將於下周一（8日）復課，教育局早前向小學學界引薦「SOSo Mask」，以成本價出售中童口罩。不過，「SOSo Mask」稱，由於口罩機故障及包裝需時，暫時只能提供第一批37萬個口罩。

「SOSo Mask」指，原本訂單涉及110萬個口罩，分3批交貨，但由於機器故障及包裝工序需時，只能在復課前提供首批37萬個口罩，團隊只收取三分之一定金，亦承認有校長退貨。

【小五呈分試】教育局容許小學校本延期至9月才開考

教育局指，鑑於數月前收到小學學界反映，在防疫物資短缺時採購兒童口罩遇到極大困難，教育局遂提供協助，包括聯繫學校議會及本港生產兒童口罩的機構，讓他們直接洽商。據了解，學校議會正與相關學校聯絡，因應口罩供應數量改變作出調整及安排。

【復課安排】中三至中五跨境生最快於6月中旬復課 低年級跨境童復課需再研究

【復課安排】教育局公布小四至中二年級如期6月8日復課

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：徐紹軒