  • 29°C
香港時間 : 2020603日 (三) 23:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】教育局引薦供應小學口罩　SOSoMask指機件故障未能及時提供

社會 22:26 2020/06/03

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

「SOSo Mask」稱，由於口罩機故障及包裝需時，暫時只能提供第一批37萬個口罩。（資料來源）

小四至中二將於下周一（8日）復課，教育局早前向小學學界引薦「SOSo Mask」，以成本價出售中童口罩。不過，「SOSo Mask」稱，由於口罩機故障及包裝需時，暫時只能提供第一批37萬個口罩。

「SOSo Mask」指，原本訂單涉及110萬個口罩，分3批交貨，但由於機器故障及包裝工序需時，只能在復課前提供首批37萬個口罩，團隊只收取三分之一定金，亦承認有校長退貨。

【小五呈分試】教育局容許小學校本延期至9月才開考　

教育局指，鑑於數月前收到小學學界反映，在防疫物資短缺時採購兒童口罩遇到極大困難，教育局遂提供協助，包括聯繫學校議會及本港生產兒童口罩的機構，讓他們直接洽商。據了解，學校議會正與相關學校聯絡，因應口罩供應數量改變作出調整及安排。

【復課安排】中三至中五跨境生最快於6月中旬復課　低年級跨境童復課需再研究

【復課安排】教育局公布小四至中二年級如期6月8日復課

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：徐紹軒

疫情 口罩 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 教育局 小學

最高瀏覽

【食用安全】牛奶添加劑愈多營養價值愈低　47款無添加劑牛奶名單
14:10 2020/06/01
【食用安全】牛奶添加劑愈多營養價值愈低　47款無添加劑牛奶名單
【台灣口罩】中衛口罩11點網上開售　彩色醫用口罩每盒50片最平78元【附購買連結】
今日 11:01
【台灣口罩】中衛口罩11點網上開售　彩色醫用口罩每盒50片最平78元【附購買連結】
【不倫戀】人夫搭上好友11歲女5度開房發生性關係　 女生常缺課揭相差40歲不倫戀
今日 12:04
【不倫戀】人夫搭上好友11歲女5度開房發生性關係　 女生常缺課揭相差40歲不倫戀