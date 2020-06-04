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【外賣壽司】香港壽司郎推佐敦店限定外賣自取　最平88元歎足12件壽司可指定時間領取

休閒 09:47 2020/06/04

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

香港壽司郎推出佐敦店限定外賣自取服務，可選3款壽司盛合。（相片：香港壽司郎）

萬眾期待，香港壽司郎Sushiro HK由即日起推出外賣自取服務，當中最抵食的超值三文魚盛合，88元就可嘆足12款壽司，外賣更可於指定時內領取，不用再苦苦排隊。

現時香港壽司郎在港共有4間分店，因為性價比高而太受歡迎的關係，在手機程式預約早已Book爆，店門外亦經常大排長龍。

外賣自取暫時有3款盛合可選，而各盛合均可選擇「一人前」（88元）或「二人前」（176元）份量。（相片：香港壽司郎）

不過，由即日起，香港壽司郎推出外賣自取服務，雖然暫時只屬佐敦店限定，但已經是粉絲福音。

外賣暫時設有3款盛合選擇：超人氣盛合、壽司郎特製盛合和超值三文魚盛合，而各盛合均可選擇「一人前」（88元）或「二人前」（176元）份量。

超值三文魚盛合「一人前」12件$88，「二人前」24件$176。（相片：香港壽司郎）

其中最抵食的，莫過於超值三文魚盛合，包括三文魚子軍艦、三文魚腩等，一人前88元就可嘆足12件。

超人氣盛合「一人前」8件$88，「二人前」16件$176。（相片：香港壽司郎）

壽司郎特製盛合「一人前」8件$88，「二人前」16件$176。（相片：香港壽司郎）

想食其經典吞拿魚壽司則可選超人氣盛合，包括呑拿魚壽司、葱花吞拿魚軍艦、蝦壽司等。而壽司郎特製盛合則有炙燒帶子壽司、鰻魚壽司、炙燒左口魚壽司等。

最貼心是，顧客可以預訂1週之內的外賣，並可指定領取外賣時間。

不過官方又提醒，因收到顧客訂單後才開始製作食品，領取時間需向店員查詢，當日亦有可能因應外賣預約情況而無法滿足顧客需求。

佐敦店外賣自取下單方式：

1. 電話下單：2388 7887

2. 來店下單：請前往收銀台下單

3. 來店用餐＋順便外賣下單

外賣可下單時間：

1. 11am - 10pm（停止Walk-in後亦可訂外賣）

2. 可預訂1週之內的外賣

3. 可指定領取外賣時間（11:15am - 10:30pm）

壽司郎 佐敦店（Sushiro Jordan）

電話：2388 7887

地址：佐敦彌敦道348號彌敦坊UG樓

營業時間：11am - 11pm（最後下單時間為10:30pm）

記者：陸明敏

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