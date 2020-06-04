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【BB大晒】40歲周勵淇一索得男　丈夫來港陪妻剖腹迎6磅重B　

娛樂 09:40 2020/06/04

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

周勵淇誕男嬰成為人母。

40歲周勵淇（Niki）成為人母！周勵淇自今年初宣布有喜，今日有指周勵淇已於5月18日在舊山頂嘉諾撒醫院，剖腹誕下6磅重囝囝，一索得男，內地丈夫傅浤鳴亦有親來港陪太太產子，恭喜Niki！

周勵淇2018年宣布跟內地演員傅浤鳴結婚，去年9月傳出有喜，直至今年1月，周勵淇才在社交平台宣布喜訊。

周勵淇懷孕後一直在香港安胎，因疫情關係，亦深居簡出，懷孕後減少外出及聚會，只出席過朋友的生日會及BB派對。早前她在社交平台發布跟母親合照，Niki外型保持得宜，絕對是最美孕婦。

【BB來了】40歲周勵淇宣布做媽媽　Niki：感恩上天賜我這一份禮物

Niki去年跟內地演員傅浤鳴結婚，之後公布喜訊。

不過，有指周勵淇已在5月18日在舊山頂嘉諾撒醫院，剖腹誕下6磅重囝囝。

初生兒子據知鼻子高高，遺傳了父親傅浤鳴的優良基因。而Niki產後餵哺母乳，家中安心坐月，並有陪月員悉心照顧。

據悉丈夫傅浤鳴本於內地拍劇，但為陪伴太太，一早已來港並留家接受隔離，為的就是在太太身邊陪伴，一起迎接新生命。

Niki入行17年兩度改藝名　由周麗淇改為周勵淇作自我勉勵

Niki早前發放母親節合照，懷孕期依然身型甚fit。（取自IG）

另外，Niki又得到名模姊妹周汶錡常到家中探望，照顧妹妹身體，又傳授育兒心得。 

姐姐周汶錡同樣在在41歲「高齡」誕下大仔Jacques，兩年後再誕下細仔Avner。產後的周汶錡亦極速修身，回復模特兒時期的最佳狀態，相信Niki亦很快回復體態，跟大家見面。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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