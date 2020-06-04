【中美航班】美國政府宣布　6月16日起禁止中國客運航班入境

▲ 美國政府宣布6月16日起禁止中國客運航班入境。

中美關係緊張，美國政府於6月3日宣布，6月16日起禁止中國航空公司客機進出美國。

美國運輸部宣布，由6月16日起禁止中國客運航空公司的航班飛往美國，目的是要求中國容許美國航空公司恢復中美航班，藉以向中國施壓。有關命令適用於中國國航、中國東方航空、中國南方航空及海南航空等航空公司。

早前美國達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines）等多家航空公司有意於本月復飛中國航綫，惟遭拒絕，雙方未能達成復飛協議。及後美國運輸部曾指控中方企圖阻撓美國航空公司恢復來往中國的航班，並要求中國的航空公司向美國政府提交航班時間表。

中國的航空公司目前每星期安排不多於一班航班，由中國飛往美國，另外設有包機飛往美國協助中國留學生回國。

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責任編輯：王俊賢