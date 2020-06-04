  • 31°C
香港時間 : 2020604日 (四) 10:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美航班】美國政府宣布　6月16日起禁止中國客運航班入境

休閒 09:59 2020/06/04

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

美國政府宣布6月16日起禁止中國客運航班入境。

中美關係緊張，美國政府於6月3日宣布，6月16日起禁止中國航空公司客機進出美國。

美國運輸部宣布，由6月16日起禁止中國客運航空公司的航班飛往美國，目的是要求中國容許美國航空公司恢復中美航班，藉以向中國施壓。有關命令適用於中國國航、中國東方航空、中國南方航空及海南航空等航空公司。

早前美國達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines）等多家航空公司有意於本月復飛中國航綫，惟遭拒絕，雙方未能達成復飛協議。及後美國運輸部曾指控中方企圖阻撓美國航空公司恢復來往中國的航班，並要求中國的航空公司向美國政府提交航班時間表。

中國的航空公司目前每星期安排不多於一班航班，由中國飛往美國，另外設有包機飛往美國協助中國留學生回國。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢

中美關係 航空 聯合航空 達美航空 中國南方航空 中國東方航空 美國航空 海南航空

最高瀏覽

【不倫戀】人夫搭上好友11歲女5度開房發生性關係　 女生常缺課揭相差40歲不倫戀
12:04 2020/06/03
【不倫戀】人夫搭上好友11歲女5度開房發生性關係　 女生常缺課揭相差40歲不倫戀
【台灣口罩】中衛口罩11點網上開售　彩色醫用口罩每盒50片最平78元【附購買連結】
11:01 2020/06/03
【台灣口罩】中衛口罩11點網上開售　彩色醫用口罩每盒50片最平78元【附購買連結】
【野蠻奶奶】新抱安排奶奶食自助餐賀壽被嫌　高EQ忍氣吞聲打圓場獲網民大讚
13:12 2020/06/03
【野蠻奶奶】新抱安排奶奶食自助餐賀壽被嫌　高EQ忍氣吞聲打圓場獲網民大讚