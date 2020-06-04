【生命鬥士】爸爸獲公司5天有薪假照顧愛兒　3歲小鐵漢手術後好轉︰醫生說Very Good

▲ 小鐵漢媽媽指兒子手術後情況好轉，醫生還說「Very Good」。

患有先天性心臟病的3歲小鐵漢Kansas上月27日進行第4次手術，並成功換了機械心瓣，足夠用至成年。其後小鐵漢因心率不正，再緊急做心臟起搏器植入手術。小鐵漢媽媽於社交媒體分享兒子近況，指小鐵漢手術後情況好轉，醫生還說「Very Good」，令父母稍為安心。

小鐵漢媽媽Doris昨日（3日）於Facebook專頁「小鐵漢媽媽」發文，講述小鐵漢最新進展，她表示因疫情下ICU未能探病，不過小鐵漢爸爸每晚都等待醫生致電告知情況。

小鐵漢請護士致電爸爸

可幸醫生稱小鐵漢情況「Very good」，他正等待大病房有床位後，過一兩天便可轉去，離開ICU。她轉述爸爸聽到醫生一句「Very good」，心裡難掩喜悅。

醫生的肯定，令夫妻放心不少，醫生還讚小鐵漢「好乖，沒有哭，精神不錯」。Doris坦言好想念兒子，亦讚小鐵漢雖然爸媽不在身邊，但他已經「好叻」。

▲ 小鐵漢請護士致電爸爸，爸爸聽到小鐵漢說︰爸爸，我愛你。（相片來源︰小鐵漢媽媽fb）

她指爸爸一度收到醫院來電後嚎哭，差點把她嚇暈，原來是︰

小鐵漢跟姑娘說『打俾爸爸』，聲音雖然未可以大聲發到，但爸爸聽到小鐵漢說︰爸爸，我愛你（每晚臨睡前都會講的）。

Doris聽到後也很感動，作為媽媽的她同樣開心。

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暖心公司給予5天有薪假

小鐵漢爸爸Jayco在個人Facebook展示「正義聯盟」（Justice League）Figure公仔，表示買定玩具等兒子回家玩，更指Figure公仔預計會「甩手甩腳」，並希望兒子快些出院。

而他任職的公司給予他5天有薪假期，以便照顧兒子，他有感「人間有愛」。

哩（呢）個時勢人人No-pay leave……而我就有Pay leave。

小鐵漢因患有先天性心臟病，出生後已接受了3次開腔手術。爸爸Jayco日前指，小鐵漢將在2年後進行單心室循環手術，令其心臟功能達到常人的9成以上。他視這個手術為「打大佬」，而小鐵漢今次換心瓣手術，可為這個大手術打好根基，提升成功率。

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責任編輯︰駱秀玲