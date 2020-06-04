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【飛虎之雷霆極戰劇透】第15集劇情預告　家成受壓力無奈解散A Team

娛樂 10:12 2020/06/04

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《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯參演，第14集講到浩然為了皓月的安危，深入虎穴追查電腦遊戲幕後真相...

第15集 （5/6）

浩然對電腦遊戲作深入調查，與國棟分析神秘聯絡人目的，國棟突收到皓月求救，跟隨國棟趕到現場，成功掩護皓月離開。

國棟為救浩然以身抵擋炸彈，終於衝破畏槍障礙，一槍擊斃特工。

槍擊案造成無辜死亡，處長受盡公眾及保安局的壓逼，無奈決定解散A Team。

國棟進行手術，戰友憂心忡忡；溫海針對特殊小隊，乘機借題發揮造謠。

面對連番挫敗，家成感到無助，敏儀沉默相伴，兩顆心漸漸走近。

國棟雙眼受創，文龍與浩然守候，還得到皓月悉心照料，她沒能分清到底是出於真心還是任務需要。

A Team最後一次集合，所有成員全副裝備自發操練，無奈家成仍是要宣佈解散。

國棟休養期間，一位稀客來訪汪家，身影竟然就是歐陽正。

笑裡藏刀的歐陽正來訪，國棟暗感擔憂。志強再三拒絕合作邀請，重提有關卓天萊的往事，志強不敢違抗。

《飛虎之雷霆極戰》第14集劇情   上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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