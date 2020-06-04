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【無品乘客】巴士座位驚現用過M巾　網民怒斥嘔心：好唔衛生

健康 10:36 2020/06/04

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

有網民在Facebook發佈一張照片，相中可見巴士座位上有一塊用過的衛生巾，震驚不少網民。

新冠肺炎疫情蔓延多時，市民出入都自覺戴口罩，比平時更注重個人衛生，然而近日有網民在Facebook發佈一張照片，相中可見巴士座位上有一塊用過的衛生巾（M巾），震驚不少網民，留言直呼嘔心缺德。而有更多網民好奇，究竟是怎樣才會在巴士上遺下如此私人的衛生用品。

一名網民近日在Facebook群組發帖，上載照片顯示在九巴二人座上，有一塊用過的女性衛生巾。帖文並無註明發生時間和地點，發帖者只是留了一句「邊個跌咗嘢快啲認左（咗）距（佢）！」引來眾多網民留言，怒斥行徑嘔心。

網民：係女人都覺得嘔心

有網民好奇為何會發生這種事情，猜測肇事者可能在車上換M巾，或者惡意把M巾遺下。有人感到難以置信，留言批評：「點解會有啲咁既人」、「好核突耶」、「好唔衛生囉」、「係女人都覺得嘔心……唔好講男人」、「咁都跌得？」

除了今次事件外，最近亦屢有網民在網上爆料，在車廂內發現許多乘客的不文明行為，較早前有網民就指，在巴士上遇到一位大媽，拉低口罩大啖享用榴槤，引來網民劣評四起，更有人反問大媽，是否把巴士當成自己家中，詳見【下一頁】

更多自私乘客行為：

【隔離令】3名疑似內地旅客戴防疫手環　搭巴士出藍田被車長要求落車

【無品乘客】自私大媽巴士除鞋放腳上凳　拉低口罩開咪大聲播歌轟炸

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責任編輯：王俊賢

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