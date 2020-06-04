【賞花情報】香港4大賞荷熱點推介　攝影達人新田村路2度拍得並蒂蓮【內附交通】

▲ 香港也有不少荷塘散落於市區和新界鄉野，今次介紹的4個賞荷、拍荷熱點中，有攝影達人更在新田村路兩度拍得並蒂蓮，十分幸運。

6月份，龍友又為荷花而醉倒了，荷花之美，清麗脫俗，是歷代詩人墨客筆下的寵兒。荷花的別名很多，有蓮花、芙蓉、菡萏等等，是多年生草本花卉。荷花一般在五月尾至六月中是花開旺季，無論是晴天、雨天，拍出來各有美態。今次，TOPick介紹4個賞荷、拍荷熱點，且看攝影達人如何捕捉荷花仙子的美態。

香港也有不少荷塘散落於市區和新界鄉野，今次介紹的4個賞荷、拍荷熱點，分別是新田村路荷塘、粉嶺康樂公園荷花池、荃灣城門谷公園南園荷花池及香港濕地公園荷花池。

▲ 新田村路的天然荷塘，逾100米，呈長形，空間感大。（蔡傳達拍攝及提供）

新田村路荷塘

不少攝影達人都鍾愛新田村路的荷花池，池塘位於馬路邊，逾100米，呈長形，空間感大，拍出來的荷塘照片十分壯觀。著名風景攝影師陳一年，就曾經形容新田村路的荷花池，可能是全港最長的天然荷花池，他認為荷池水面較闊，荷花分布疏密有致，四周有樹林掩影，「是香港目前環境最幽美的荷塘」。

▲ 拍荷花要講究合適時機，從早到晚，荷花都有不同的狀態，花瓣會隨光線和時間開合，把握光影結合，才能捕捉荷之美態，攝於新田村路荷塘。（蔡傳達拍攝及提供）

位置：在上水和元朗中間

交通：上水鐵路站坐76K巴士到石湖圍下車，步行入新田村路數十米即見

攝影師蔡傳達今夏已多番到新田村路荷塘拍攝，他表示，今年該處的荷花比往年更茂盛、更燦爛。而他今年最難忘的，是兩度拍得並蒂蓮，這是十分罕有的，是荷花中的珍品。第一株在5月21日攝得，可惜早前連場大雨，攝後數日再回原處，並蒂蓮已遭打落水中。第二株在6月1日拍得，他笑稱能在此覓得兩株，十分幸運。看來，龍友們可以在新田村路碰碰運氣，看看能否覓得下一株並蒂蓮了。

▲ 在6月1日於新田村路荷塘攝得的並蒂蓮。（蔡傳達拍攝及提供）

原來，並蒂蓮珍貴之處，乃在於只能天生長成，後天是無法培育的，能自然長成並蒂的機率只有十萬分之一，因此被稱做是荷花中的珍品，也被看做是植物界的「雙胞胎」。

▲ 雨中荷花，別有風情，攝於新田村路荷塘。（蔡傳達拍攝及提供）

蔡傳達教路，拍荷花要講究合適時機，從早到晚，荷花都有不同的狀態，花瓣會隨光線和時間開合，把握光影結合，才能捕捉荷之美態。他在拍攝技巧上，提出了3大貼士：

1.利用長焦鏡頭將背景虛化，就更能突出主體。

2.重複曝光：快、慢速度重復曝光，形成影像實中化虛的特殊效果。

3.雙焦重複曝光：清晰和矇矓的影像交疊，產生更豐富和不尋常的視覺效果。

▲ 經雨水洗禮後，捕捉荷葉上流瀉的水珠，快門在千鈞一瞬之間構成美拍，攝於新田村路荷塘。（蔡傳達拍攝及提供）

▲ 荷葉與水的凝動張力，也是拍攝荷塘的一個好題材，攝於新田村路荷塘。（蔡傳達拍攝及提供）

至於，拍攝荷花最理想環境，蔡傳達有以下3種建議：

1.日出後一小時內拍，因為光線較柔和，荷花的線條顯現，艷麗姿態更美。

2.雨中拍：因空氣使花葉更清雅脫俗，更添浪漫。

3.雨後拍：經雨水洗禮後，花葉上水珠晶瑩動人，如有微風更佳，迎風搖擺，產生動與靜的效果。

▲ 枯萎的荷葉，別具味道，難怪唐代詩人李商隱也留下千古詩句：留得殘荷聽雨聲。攝於新田村路荷塘。（蔡傳達拍攝及提供）

事實上，要突出荷花的優美神韻，可以有不同方法，背景的運用是其中一種。要注意，太雜亂的背景會分散觀賞者的目光，正所謂簡單就是美，可以單獨拍花，以突出其美態；另外，也可觀察現場環境，加入簡單的「配角」，如蓮篷、荷葉、莖幹、水珠，甚至蜻蜓、蝴蝶等昆蟲，令構圖更豐富。

粉嶺康樂公園

康樂公園位於香港新界粉嶺的黃崗山北麓，鄰接公共屋邨祥華邨，是政府管理的公眾遊園地。公園以中國江南水鄉為設計主題，四周廣植喬木叢林作圍牆，園的中央為一個大型蓄水池塘，沿池修築水榭及樓閣，並布滿假山，栽種七彩花圃。有些荷花分布在水池邊。

▲ 粉嶺康樂公園以中國江南水鄉為設計主題，在中式亭台映襯下的荷花，另有一番景致。（羅若菁拍攝及提供）

▲ 粉嶺康樂公園裏，含苞待放的荷花清麗脫俗，出污泥而不染。（羅若菁拍攝及提供）

愛好拍攝荷花的影友羅若菁表示，過往幾年多在新田村路拍攝，十分壯觀。今年首次來到粉嶺康樂公園拍攝，數日前賞花拍攝時，大多數荷花都只是含苞待放，相信未來一周的荷花會較盛。

▲ 捕捉蜻蜓作配角映襯，在動與靜之間，更突出荷花的優美神韻，攝於粉嶺康樂公園荷花池。（羅若菁拍攝及提供）

位置：新界粉嶺馬會道

開放時間：早上6時30分至晚上11時

交通：港鐵粉嶺站步行約10分鐘

荃灣城門谷公園

城門谷公園毗鄰象山邨及石圍角邨，分為北園和南園，賞荷花就要到位於南園的荷花池。

▲ 荃灣城門谷公園的荷花池，也是不少攝影發燒者常到之處。以長焦鏡頭將背景虛化，更能突出荷花主體。（廖燕群拍攝及提供）

位置：城門谷公園位於荃灣城門道

開放時間：6:30am至11pm

交通：九巴36號循環線（荃灣西站至梨木樹）／九巴32M號路線（由象山邨至葵芳港鐵站）

香港濕地公園

香港濕地公園所在地本來就是一片天然的濕地，位於天水圍新市鎮附近。今年的荷花，在濕地公園開得燦爛，淡水沼澤、溪畔漫遊徑，濕地工作間及探索中心附近的點水池，均可見到美麗的花蹤。

▲ 香港濕地公園也有一大片荷花池，今年開得也燦爛。（Yeung Sau Man拍攝及提供）

▲ 含苞待放的荷花，跟微風吹皺的一池漣漪，相互映親，靜中有動，攝於香港濕地公園。（Yeung Sau Man拍攝及提供）

▲ 白荷更顯清麗，攝於香港濕地公園。（Yeung Sau Man拍攝及提供）

位置：天水圍北部

交通：往西鐵綫天水圍站，轉乘輕鐵705或706號至天秀站或濕地公園站，下車後步行約5分鐘

記者：Elenor