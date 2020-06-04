【降魔的2.0】豪仔萊斯吻別場面感人　勞斯：明明還有一年時間【有片】

▲ 鄧佩儀飾演的萊斯為愛犧牲，場面感人。

TVB劇《降魔的2.0》明晚（6月5日）大結局，劇情進入高潮。昨晚（6月3日）播出的《降魔的2.0》講述萊斯（鄧佩儀飾）為令豪仔（胡鴻鈞飾）回復清醒而犧牲自己，二人吻別的場面浪漫又淒美，十分感人。剩下最後兩集的《降魔的2.0》劇情緊湊，小馬（馬國明飾）和豪仔將與海魔（譚凱琪飾）決一死戰，令觀眾愈看愈緊張。

劇情講豪仔失控制魔性大發，萊斯不措與豪仔攬炒，以負攝氏195.79度的液態氮凍結豪仔，但液態氮同時對人體具有破壞性，以致萊斯為愛犧牲。

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▲ 萊斯（鄧佩儀飾）為豪仔（胡鴻鈞飾）犧牲。（TVB截圖）

豪仔萊斯吻別

當豪仔清醒過後才驚覺自己所做的一切，並緊抱萊斯謂：「我求你，你要撐住，我不想再失去任何人了。」二人吻別一幕令觀眾看得心酸。

趕不及見家姐最後一面的勞斯（麥凱程飾）到達現場後，擁抱家姐並落淚道：「明明還有一年時間。」令他後悔不已。

鄧佩儀在個人facebook發文寫：「你們有話想對 #萊斯 說嗎？」網民紛紛留言稱劇情十分感人，並表示期望《降魔的》開拍第3輯，安排萊斯豪仔再聚成為一對。

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▲ 勞斯（麥凱程飾）趕不及見萊斯（鄧佩儀飾）的最後一面。（TVB截圖）

豪仔攻擊馬季

之後的劇情，傷心欲絕的勞斯遂與小馬聯手對付海魔，惟小馬卻不忍勞斯冒險。

小馬、豪仔重回結界與海魔決一死戰，可惜雙方實力懸殊，風獅爺（C君飾）及時出現挑戰海魔，並命小馬營救芷若（黃智雯飾）。

可是結果豪仔被魔操控，欲攻擊馬季......

▲ 眾人聯手對抗海魔。（TVB截圖）

至於大頭（蕭徽勇飾）性情大變，獨自載走龍貓仔。及後龍貓仔失蹤，幸好勞斯趕及制止人世間的混亂。

晶晶（謝雪心飾）終從勞斯、鐵文（蔣志光飾）口中，得悉小馬與豪仔之間的秘密。

靈魔大戰，風獅爺元氣大傷，他作出最後打算。此時，小馬爆發驚人靈力，抗衡海魔......

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