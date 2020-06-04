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【屍殺半島】相隔4年再度入圍康城影展　下月同步推《屍殺列車》絕密加長版

娛樂 10:51 2020/06/04

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相隔4年憑續集《屍殺半島》入圍康城影展，另外香港上映《屍殺列車》絕密加長版。

今年最高期待值喪屍災難片《屍殺半島》（Peninsula）剛公布入圍第73屆康城影展。導演延尚昊繼《屍殺列車》後，事隔4年憑續集《屍殺半島》再度入圍電影國際盛事康城影展，電影將與韓國同步、7月1日上映，而加長版的《屍殺列車》亦將於同日推出。

導演延尚昊繼《屍殺列車》後再度入圍康城，導演對此表示非常高興：「繼《屍殺列車》後，我很高興續集《屍殺半島》再次入選康城影展。我亦非常感激康城影展對《屍殺半島》的認同，肯定其作為災難片類型也充滿玩樂趣味，而且永遠合時。雖然因現時情況，電影未能如觀眾所願在世界一流的電影節首映，但我衷心盼望全球影業盡快回復正常，那我們便可以再次懷著興奮激動的心情參與這個電影盛典。」

《屍殺半島》將在7月港韓同步上映。（安樂影片提供）

《屍殺半島》故事設定於《屍殺列車》4年後，早前公佈的故事大綱揭露了香港在屍毒蔓延中，扮演了關鍵的救濟生還者以及支援作用，為令一眾影迷不被劇透。

《屍殺半島》將於7月香港與韓國同步上映，或再掀喪屍熱。

【屍殺半島】《屍殺列車》續集海報有玄機　片中6位關鍵倖存者曝光

《屍殺半島》劇情與香港有關。（安樂影片提供）

另外，為配合《屍殺半島》上映，至今仍以68,004,629港元高踞香港史上最賣座亞洲電影的《屍殺列車》（Train To Busan）會增設絕密片段加長版，並於７月1日推出，香港亦會上映。

【屍殺半島】《屍殺列車》續集喪屍病毒肆虐封城　南韓難民走佬到香港

《屍殺列車》絕密加長版將於同日上映。（安樂影片提供）

加長片段中將暗藏《屍殺半島》劇情線索，以供觀眾入場一同解謎：究竟當年的列車駛往釜山後，生還者的命運將會如何？

４年後的屍毒蔓延又將如何考驗人性？加長版除2D版外，更會有極致感官刺激的4DX版同步上映。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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