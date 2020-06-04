杜琪峯+許鞍華七大導合作《七人樂隊》康城參展　林嶺東遺作向港片致敬

▲ 杜琪峯作品多次入圍康城影展。（寰亞提供）

集結當今港片七大導演包括洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、林嶺東、徐克及杜琪峯聯手執導的電影《七人樂隊》，入圍第 73 屆康城電影節，是杜琪峯繼《大事件》、《黑社會》、《鐵三角》、《復仇》及《盲探》後，再度入選康城官方參展電影。

杜琪峯得知影片入選本屆康城電影節，感覺非常有意義。「在疫症困擾全球，影市停擺下， 康城電影節繼續以不同形式舉行，《七人樂隊》（Septet : The Story of Hong Kong）入選更有起動的鼓舞作用，同時電影是已故摯友林嶺東和我們六個同年代香港導演一齊合力的成果，具有紀念意義。」

《七人樂隊》由七位殿堂級導演聯手執導，每位導演由五十年代至未來，各自抽籤負責一個年代，執導一個故事。

▲ 《七人樂隊》外國版海報。（寰亞提供）

杜琪峯構思的緣起，是他與其他六位導演，剛好碰上香港電影騰飛躍進的時代，給予各人發展才華的空間，《七人樂隊》正是要向那個時代致敬。

七位導演特別懷念全菲林拍攝的年代，所以這次特別用上久違了的菲林拍攝，令每位導演都勾起了好多美好的回憶。

影片亦傳達出香港影人那種獨特的，無分你我的合作精神！

《七人樂隊》的片名寓意七位各有風格的導演，尤如出色的樂手，走在一起便能合奏出令人共鳴的美妙樂章。

▲ 已過身的林嶺東亦在《七人樂隊》聯合執導。（寰亞提供）

其中林嶺東部份更是他的最後作品，他對電影，對人生的主題理念，或多或少都在這部短篇作品中表露無遺，特別令人期待與珍惜。

康城電影節今年在全球疫情影響下，將不會在法國舉行。電影節主席 Pierre Lescure 及總代表 Thierry Fremaux 6月3日正式公佈本屆官方入選電影名單，並務求這些電影得以用「康城電影 2020」的名義在實體電影節中放映。