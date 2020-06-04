【派錢1萬】政府公布21間銀行參與現金發放　 一文睇清派錢1萬元7大Q&A

▲ 政府公布21間銀行參與1萬元現金發放。

今年度公布的財政預算案，向18歲或以上的香港永久性居民派發1萬元，消息指，政府有計畫提早至6月21日接受派錢登記。財經事務及庫務局昨日（3日）公布，與21間銀行代表簽署現金發放計劃服務協議。

財政司司長陳茂波陳茂波表示，現金發放計劃的籌備工作已進入最後階段，預計6月底開始接受登記，7月開始發放款項。

TOPick綜合預算案及政府消息人士，7大Q&A解答派錢細節。

Q1.申請資格？

必須為香港永久性居民，且於2021年3月31日或以前年滿18歲。故凡符合此條件者，均可受惠該項措施。

Q2：預計最快幾時登記？

消息指，政府有計劃提早至６月21日接受派錢登記，屆時參與銀行旗下分行及郵局均會在周日開門，讓市民領取及交回表格，市民亦可以經由電子方式登記。

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Q3：預計最快幾時發放？

財政司司長陳茂波陳茂波表示，現金發放計劃的籌備工作已進入最後階段，預計7月開始發放款項。

Q4：派錢方式？

政府消息人士指，會以網上或實體表格接受申請，現金將會透過銀行戶口發放，申請人必須有本地銀行戶口、否則可領取支票。

Q5：哪21間銀行參與現金發放計劃？

陳茂波表示，參與現金發放計劃的銀行包括中國銀行（香港）、恒生銀行、香港上海匯豐銀行等，詳細名單請看：【下一頁】

Q6：登記方法？

政府消息人士指，登記會以便捷為原則，只需填寫簡單個人資料。

Q7：申請截止日期？

預計2021年年尾截止申請。

【派錢1萬】財政預算案向香港永久性居民派$10,000 解構身份證「三粒星」不等於「永久居民」

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責任編輯：王俊賢