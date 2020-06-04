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【港區國安法】指議員或參選人反對國家安全立法應取消資格　譚耀宗：屬溫馨提示非官方意見

社會 10:41 2020/06/04

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譚耀宗早前表示，議員或參選人反對國家安全立法應取消資格，他補充指有關說屬溫馨提示非官方意見。（資料圖片）

全國人大常委譚耀宗早前在《紫荊》撰文，指無論是議員或是參選人，若反對國安法立法，屬違反《基本法》，應予取消參選資格。譚耀宗今早（4日）在一個電台節目表示，有關說法屬溫馨提示，並非官方意見，他曾與部分立法會議員討論，認為是民間都認同的意見。

譚耀宗又說，《基本法》列明香港需要維護國家安全，因此對建制內人士有一定要求，反問若反對訂立港區國安法，又如何符合宣誓擁護《基本法》的要求，認為他提出的是原則性取態問題。

被問到若在立法會投票反對訂立「港區國安法」，是否要被取消資格，譚耀宗表示，他不敢說會被取消資格，只是提出做法有問題，有關決定應由選舉主任判斷。

他又表示，港區國安法實施需要政府配合，中央提早與政府官員商討是好事，如果社會各界有意見可以送到中聯辦或人大政協秘書處反映。

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責任編輯：陳子謙

港區國安法 譚耀宗 人大常委

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