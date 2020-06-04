李卓人指六四集會是測試「一國兩制」　今晚堅持維園點燭光

▲ 支聯會計劃於今日傍晚6時半在維園內點起燭光。（資料圖片）

今日（4日）是六四事件31周年，警方早前就六四維園燭光晚會向支聯會發出反對通知書，且公眾集會及遊行上訴委員會早前先後駁回支聯會及民陣舉辦六四集會的上訴申請。支聯會主席李卓人批評，警方今年以防疫為藉口，打壓集會，惟支聯會今日下午會銅鑼灣派發蠟燭及傳單，並計劃於傍晚6時半，在維園內點起燭光。

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李卓人今早在電台節目中表示，每年的六四維園燭光晚會是「一國兩制」的測試，警方今年以防疫為名阻止集會，明年亦會以「港區國安法」為藉口，舉行集會的機會更渺茫，為此感到悲哀。

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他表示，支聯會下午5時將於銅鑼灣記利佐治街，派發蠟燭及傳單，並計劃於傍晚6時半，在維園內點起燭光。此外，支聯會將在全港擺設約100個街站，由義務團體及區議員，協助向市民派發蠟燭，呼籲市民在今晚8時，在不同地區點起燭光。

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李卓人又指，難以揣測警方的評估，不知道今晚會否引發警民衝突，而自己已經準備付出代價、背上被檢控的風險，指自己會繼續行使權利。他又指，今晚的活動沒有糾察，支聯會亦沒有任何安排，市民是以個人名義進入維園，行使他們的個人權利。

支聯會副主席鄒幸彤於同一節目中批評政府「藉疫打壓」禁止集會，並指出香港不能舉行集會，會削弱對內地民運人士的支持，以及影響香港年輕人的傳承。

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責任編輯：郭詩詩