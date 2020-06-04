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【新冠肺炎】何栢良：4類人士應避免參加任何集會　點燭光時勿用酒精搓手液

社會 11:32 2020/06/04

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何栢良提醒，若燃點燭光時，勿使用酒精搓手液，改用濕紙巾。（資料圖片）

今日（4日）是六四事件31周年，警方雖然禁止支聯會在維園舉行集會，但支聯會成員將會以8人一組進入維園點燭光，亦會全港約100個街站，向市民派發蠟燭。港大感染及傳染病中心總監何栢良提醒，4類人士應避免參加任何集會，包括曾確診感染人士、家居檢疫人士、瀝源邨祿泉樓和葵聯邨聯悅樓居民，及身體不適人士；認為這些人士可透過網上表達悼念。

他今早（4日）在一個電台節目表示，公眾集會同樣需要有源頭控制的概念，他相信香港人都是守法和平，會遵守限聚令等法規。他表示，計劃外出出席集會的人士，可帶備後備口罩更換；亦要保持手部衞生，又提醒若燃點燭光時，勿使用酒精搓手液，改用濕紙巾；使用廁所時必須戴口罩、如廁後把廁板蓋上等。

至於當局正考慮推出「港版健康碼」，何栢良預料推出健康碼後，會有更多市民希望到內地或澳門，屆時需要做病毒檢測的人數會增加，當局要清楚說明他們應該到甚麼地方做檢測，亦要解決行政上的樽頸和不便等。

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記者：陳子謙

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