【新冠肺炎】染疫孕婦康復後產子　男嬰出生即自帶新冠病毒抗體

▲ 男嬰出生即自帶新冠病毒抗體。

深圳一名新冠肺炎無症狀感染孕婦康復後，5月底誕下一名男嬰，男嬰不但沒有感染新冠病毒，更一出生就自帶新冠病毒的抗體。醫生指出，這是媽媽把自己的抗病毒能力傳給了孩子。

籍貫湖北宜昌的小雨（化名）長居於深圳，在今年1月中旬，她與丈夫前往湖北探親，在武漢停留了一晚，翌日抵達宜昌家中。2月初，小雨的母親檢測出新冠病毒呈陽性，小雨與丈夫隔離了14日，期間檢測為陰性。兩人在湖北自行隔離至3月底，然後返回深圳。

直至4月初，小雨前往醫院產檢時再做檢測，結果為陽性，但她並沒有發燒、咳嗽等症狀，因此以無症狀感染者身份送往深圳市三院治療。慶幸住院10日後，小雨復康出院，6次檢測均為陰性。

母子病毒檢測呈陰性

而在5月30日，小雨誕下一名重7磅的健康男嬰。助產士表示，當時產房內的醫護都做好防護，而小雨生產亦非常順利，只花了1個多小時就生了。隨後，醫護人員將產婦的分泌物、羊水、胎盤等，及新生兒的外周血、肛門、鼻和咽喉分泌物送檢。

檢測結果證實小雨與孩子均為陰性，而且男嬰對新冠病毒的抗體為陽性，意味著他一出生就自帶抗體。深圳市醫院婦產科主任夏俊霞指出，

這應該是媽媽把自己的抗病毒能力傳給了孩子，給孩子贈送了一件「金鐘罩鐵布衫」。

不過，醫生在胎盤和胎膜中檢測出病毒呈陽性，醫生指出，胎盤和胎膜是母嬰延斷的首要器官，是保護孩子的天然屏障，如果感染了少量病毒、細菌，胎盤和胎膜是可以阻斷它們侵害孩子。目前小雨母子二人已出院。

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責任編輯：王明芳