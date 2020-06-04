【寄生蟲】帶女兒葵涌廣場撈金魚　驚見附有「微笑魚蝨」港媽大驚：有寄生蟲

▲ 港媽帶女兒撈金魚後發現數隻魚蝨依附魚尾。

撈金魚不但傷害金魚，有港媽更發現金魚上有魚蝨，十分恐怖！有港媽表示日前由於女兒扭計，所以在葵涌廣場玩「撈金魚」，豈料將金魚帶回家後，才發現有數隻魚蝨依附著魚尾，而且遍體鱗傷，呼籲大家別再撈金魚。

港媽網民於Facebook群組發帖，指日前女兒扭計要撈金魚，加上自己屋企有養魚，便打算撈金魚後把魚領回家飼養：

係個女扭計要撈金魚我唔會俾佢玩，諗住可以帶幾條返去陪下屋企啲魚。

豈料，放置3條金魚在家中魚缸後，便發現有數隻魚蝨依附魚尾。

▲ 有魚蝨依附魚尾。（Facebook群組圖片）

港媽隨即拎走，「如果唔係我啲魚都病埋吖！」然後分開飼養、治療。

帖文一出引起網民熱烈討論，有網民指「撈完，有冇即時去洗手？D水…」，暗示水質骯髒需要洗手。有網民也表示，「啲魚長期喺嗰度俾人撈俾人玩，魚壓力好大，再加上啲水質差，一定易有病、生蟲的」、「果啲係跳魚虱，好難搞，啲魚真係好㾗，佢地有時會撞埋魚缸到，好易死。」

不過亦有網民表示魚蝨看似在「微笑」十分可愛：「好似對住你笑咁wo 眼仔look look」。

▲ 網民指魚蝨臉帶「笑容」。（Facebook群組圖片）

有網民亦關注港媽根本不應該帶女兒撈金魚，因為這是虐待動物的行為：「所以叫話唔好去光顧呢啲店舖，啲魚比人玩幾廿次身又爛又搞到有病好慘，呢個就係真正自己的快樂，建築在別人的痛苦身上」、「應該正確教育下一代，撈金魚係不人道，唔好錯以為撈條金魚返去等於救佢，你比錢撈條金魚 已經係助長撈金魚檔，將來再有更多既魚受折磨」。而該港媽也回應表示：「絕無下次」。

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責任編輯：李迦善