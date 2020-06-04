【降魔的2.0】馬季芷若最終未能開心結果　黃智雯：馬國明已不愛我【劇透慎入】

▲ 觀眾期待《降魔的2.0》中，小馬與芷若的戀情能開花結果。

TVB劇《降魔的2.0》明天（6月5日）大結局，最受觀眾關注的是小馬（馬國明飾）與芷若（黃智雯飾）能否開花結果。馬國明和黃智雯日前出席《降魔的2.0》活動時透露，小馬與芷若的結局。

昨晚（6月3日）《降魔的2.0》劇情講述小馬與芷若被困海魔Thalassa（譚凱琪飾）的結界當中，在生死關頭，芷若將唯一的逃走機會讓給小馬，自己獨自留在海魔結界。

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▲ 馬明與黃智雯出度《降魔的2.0》活動。（娛樂新聞台截圖）

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馬國明在出席《降魔的2.0》活動時，回答TVB主持人對於小馬與芷若戀情的提問時表示：「唉，馬季當然想揀芷若，奈何監製總要留伏線，所以不知最後成功與否。」

身旁的黃智雯提到一個重要關鍵：「我已經心死了，按監製那套說法，做降魔人注定沒有好結果，選擇了這條路就不會有幸福。」

小馬為最強降魔人天宇轉世？

其實《降魔的2.0》緊接劇情講，當小馬與風獅爺（C君飾）再進入海魔Thalassa的結界時，風獅爺不敵海魔並元氣大傷，正當他準備和石敢當（胡鴻鈞飾）一樣作出犧牲時，小馬再次靈力大爆發，甚至能與海魔抗衡。

因此有網民推斷小馬真的是最強降魔人天宇（羅天宇飾）的轉世，馬國明也曾表示：「劇本沒有很明確交待，但我覺得很像。」

▲ 小馬注定孤獨？（《降魔的2.0》劇照）

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黃智雯透露芷若亦即將有重大的轉變：「過去幾集同馬季到了天宇和允瑩的世界，但最後有一個很特別的嘉賓出場，他和我的關連是很大的，我最後繼承他的職業，和我的特異功能有關係，所以大家要留意大結局。」

馬明《降魔的2.0》艷福無邊

馬明在《降魔的2.0》享盡福利，先有「大馬女神」劉芷希化身AV女優劉佩玥子的制服誘惑，更和13年港姐季軍劉佩玥所飾演的啤啤有不少親密接觸。

▲ 馬明透露結局留有伏線。（《降魔的2.0》劇照）

令身為「正印」的黃智雯不禁「微言」，當問到她希望和誰合作時回答：「無所謂，只要不是馬國明便好，因為他已經不愛我，是他嫌棄我。C君、Hubert、東東，因為無所謂，即使角色離開，仍然可以以另一個形象回來，可能阿Moon都可以回來。」

當馬明被問到會否開拍《降魔的3.0》時，他表示要問監製，不過他知道結局會留有伏線。

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