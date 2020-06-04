【銅芯抗疫口罩】醫院內須戴外科口罩不接受CuMask 聖保祿醫院：會建議訪客更換合適口罩

▲ 聖保祿醫院豎立告示牌，醫院內須戴外科口罩不接受CuMask。

新冠肺炎疫情未平息，市民外出都戴上口罩防疫，港府早前宣布向全港市民派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩」（CuMask），不過近日有網民影到聖保祿醫院內竪起告示牌指，醫院範圍內必須佩戴外科口罩，不接受「CuMask」等其他種類口罩。

聖保祿醫院回覆TOPick查詢表示，鑑於2019冠狀病毒疫情，自今年1月份起，所有進入本院的人士均需配戴外科口罩，其他種類恕不接受。如訪客配戴不合適的口罩，院方會建議訪客更換合適口罩。如有需要，院方亦有外科口罩提供給訪客考慮購買。

據了解，該相片攝於聖保祿醫院B座大樓地下位置，告示牌上有聖保祿醫院標示，並以中英對照寫上「於醫院範圍內必須配（佩）戴外科口罩，其他種類恕不接受」的字句，又配圖列出不接受的口罩種類，其中包括氣閥口罩、俗稱「豬嘴」的防毒面罩、布口罩，以及「CuMask」。

早前港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，有4種高危人士不應佩戴：

出現發燒、呼吸道感染病徵人士

正接受家居檢疫、確診或懷疑個案

正接受家居檢疫、確診或懷疑個案的緊密接觸者

需要到醫院及老人院等高危地方人士

何栢良指口罩的濾芯主要不是用來殺菌，主要是用作辟味，故在高風險傳播的地方，仍然應使用外科口罩。

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責任編輯：羅嘉欣