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【開心速遞】安仔Bonnie超時空之戀見證真愛　周嘉洛林凱恩穿越致敬《想見你》【有片】

娛樂 12:04 2020/06/04

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

周嘉洛與林凱恩在《愛．回家之開心速遞》大玩超時空的愛戀。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》昨晚（6月3日）有「安Bon」CP登場，並大玩台灣燒腦神劇《想見你》的穿越時空劇情。昨晚《開心速遞》講Bonnie（林凱恩飾）疑因留聲機的緣故，被二十年代的少女張妙齡上身。

而安仔（周嘉洛飾）最愛的是Bonnie，所以想拆走留聲機，趕走張妙齡，結局溫馨。而且周嘉洛與林凱恩演出，亦交出不俗的表現。

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Bonnie變了二十年代少女張妙齡。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

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Bonnie被上身疑雲

其實《愛．回家之開心速遞》昨晚單元《 百年前的你》是講Bonnie為投入寫作，於是代入二十年代少女張妙齡，令本來硬朗的她，舉止頓時變得溫文活潑，可愛的她也由此令安仔更加開心。

不過，安仔後來意外發現「張妙齡日記」，以為張妙齡借Bonnie的身體穿越時空來到現代，至於Bonnie靈魂就留在二十年代，永遠無法返回2020年。

張妙齡要求留在2020年。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

安仔洞悉只要整壞留聲機，就可令張妙齡不能再穿越到Bonnie身上。

Bonnie最終和盤托出，其實只是因為要投入寫作，所以一直假扮張妙齡。不過也因此表現出安仔對Bonnie一條心，不會見異思遷。

安仔以為Bonnie被張妙齡上身。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

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致敬神劇《想見你》

有網民就覺得穿越劇情與今年的大熱台劇《想見你》相似，同樣是用音樂穿越時空，雖然最後安仔擺大烏龍，不過劇情搞笑之餘又不失動人，獲劇迷大讚好睇！

而「安Bon」CP今集都派放不少福利，有安仔的感人告白「雖然你很好，但我只喜歡Bonnie一個」及二人相擁的畫面，可謂非常Sweet。

安仔Bonnie非常Sweet。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

林凱恩亦在個人社交平台分享拍攝照片，並引用《想見你》主題曲「Someday or One Day」的歌詞「Impossible to stay away Impossible to stay You'll be back to me someday One day......」

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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