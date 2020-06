【開心速遞】安仔Bonnie超時空之戀見證真愛　周嘉洛林凱恩穿越致敬《想見你》【有片】

▲ 周嘉洛與林凱恩在《愛.回家之開心速遞》大玩超時空的愛戀。

TVB處境劇《愛.回家之開心速遞》昨晚(6月3日)有「安Bon」CP登場,並大玩台灣燒腦神劇《想見你》的穿越時空劇情。昨晚《開心速遞》講Bonnie(林凱恩飾)疑因留聲機的緣故,被二十年代的少女張妙齡上身。

而安仔(周嘉洛飾)最愛的是Bonnie,所以想拆走留聲機,趕走張妙齡,結局溫馨。而且周嘉洛與林凱恩演出,亦交出不俗的表現。

▲ Bonnie變了二十年代少女張妙齡。(《愛.回家之開心速遞》截圖)

Bonnie被上身疑雲

其實《愛.回家之開心速遞》昨晚單元《 百年前的你》是講Bonnie為投入寫作,於是代入二十年代少女張妙齡,令本來硬朗的她,舉止頓時變得溫文活潑,可愛的她也由此令安仔更加開心。

不過,安仔後來意外發現「張妙齡日記」,以為張妙齡借Bonnie的身體穿越時空來到現代,至於Bonnie靈魂就留在二十年代,永遠無法返回2020年。

▲ 張妙齡要求留在2020年。(《愛.回家之開心速遞》截圖)

安仔洞悉只要整壞留聲機,就可令張妙齡不能再穿越到Bonnie身上。

Bonnie最終和盤托出,其實只是因為要投入寫作,所以一直假扮張妙齡。不過也因此表現出安仔對Bonnie一條心,不會見異思遷。

▲ 安仔以為Bonnie被張妙齡上身。(《愛.回家之開心速遞》截圖)

致敬神劇《想見你》

有網民就覺得穿越劇情與今年的大熱台劇《想見你》相似,同樣是用音樂穿越時空,雖然最後安仔擺大烏龍,不過劇情搞笑之餘又不失動人,獲劇迷大讚好睇!

而「安Bon」CP今集都派放不少福利,有安仔的感人告白「雖然你很好,但我只喜歡Bonnie一個」及二人相擁的畫面,可謂非常Sweet。

▲ 安仔Bonnie非常Sweet。(《愛.回家之開心速遞》截圖)

林凱恩亦在個人社交平台分享拍攝照片,並引用《想見你》主題曲「Someday or One Day」的歌詞「Impossible to stay away Impossible to stay You'll be back to me someday One day......」

